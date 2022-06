Attendu de pied ferme par les fans de jeux vidéo, le State of Play de Sony vient de dévoiler un bon nombre de jeux pour le PS VR2, futur casque de réalité virtuelle de la PS5.

Même si l’E3 est annulé cette année, le mois de juin 2022 va être riche en annonces pour les fans de jeux vidéo. Et c’est Sony qui ouvre les hostilités avec son nouveau State of Play — diffusé le 2 juin à 23h59. Pendant l’événement, la multinationale a présenté plusieurs jeux pour le PS VR2, casque de réalité virtuelle qui sera disponible sur PS5.

Source : Sony

Horizon : Call of the Mountain

Horizon : Call of the Mountain a déjà été annoncé plus tôt cette année. Le trailer dévoile le personnage principal allongé dans une barque. Nous découvrons qu’il sera possible de nager, d’utiliser des tyroliennes, de faire appel à des piolets pour faire de l’escalade et d’affronter les redoutables créatures robotiques peuplant le monde. La date de sortie du jeu est encore indéterminée.

Resident Evil Village

Tout comme le casque PlayStation VR2, il n’y a pas de date de sortie pour cette mise à jour de Resident Evil Village. Les férus d’horreur pourront (s’ils l’osent) se mesurer de près, et dans tous les sens du terme, à Lady Dimitrescu et aux autres menaces auxquelles fait face Ethan, le personnage principal de Resident Evil Village.

Resident Evil 4

La date de sortie du remake de Resident Evil 4 est fixée au 24 mars 2023, et surprise : du contenu pour le PS VR2 est déjà en développement.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2

Comme son nom l’indique, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2 est la suite de The Walking Dead: Saints & Sinners (disponible sur le premier PlayStation VR). Il s’agit aussi d’une adaptation de la saga centrée sur des zombies. Il y aura bien évidemment une nouvelle campagne solo, dans laquelle il faudra survivre face à des monstres. S’il est également attendu sur le PlayStation VR, l’immersion sera encore meilleure sur le PlayStation VR2, avec notamment un suivi plus précis des mouvements et des graphismes plus détaillés.

No Man’s Sky

No Man’s Sky existe déjà en réalité virtuelle. Mais le studio Hello Games veut profiter de la puissance de la PlayStation 5 pour pousser l’immersion encore plus loin.