Google fournit des outils pour localiser à distance son téléphone Android, s’il a été perdu ou volé. Le service en ligne s’appelle Localiser mon appareil. Si besoin, on peut verrouiller le smartphone, effacer toutes les données ou le faire sonner.

Du temps des « téléphones idiots », un mobile égaré l’était sans doute pour de bon. Ils n’étaient pas encore assez « smarts » pour intégrer des composants capables de déterminer leur localisation géographique. L’avènement des smartphones a changé la donne : les portables sont devenus « intelligents », grâce à des fonctionnalités internes parfois très avancées.

Cette évolution dans les capacités des téléphones mobiles a permis de faire naître des services très pratiques. L’un d’eux, qui heureusement ne sert pas tous les jours, est la faculté de retrouver un smartphone perdu ou volé. Google, justement, fournit un outil en ligne pour tracer son appareil, n’importe où dans le monde. Si toutefois certains préalables sont satisfaits.

Comment retrouver mon téléphone Android

Google, en tant que maître d’œuvre du système d’exploitation d’Android, fournit tout le nécessaire pour retrouver un téléphone Android — le vôtre, en l’occurrence. Un site web dédié existe, qui s’appelle Localiser mon appareil. Il est accessible par diverses URL pointant au même endroit (à l’image de ( https://android.com/find ou https://www.google.com/android/find).

L’accès à ce service requiert toutefois de vous connecter à votre compte Google — sinon, l’entreprise américaine n’est pas capable de savoir à quel compte tel ou tel smartphone est rattaché. Vous devrez donc vous identifier. En principe, vous avez un compte Google, auquel vous avez d’ailleurs rattaché votre smartphone au moment de la toute première configuration.

Un exemple de l’outil de géolocalisation, avec au centre l’icône de détection. // Source : Capture d’écran

La localisation du téléphone Android se fait immédiatement, en affichant sur une carte la position du smartphone. La procédure est automatique, à condition que les critères de localisation soient remplis. Une fois localisé, une notification est envoyée sur l’écran du téléphone et plusieurs options sont proposées — activer la sonnerie, sécuriser l’appareil ou effacer toutes les données du téléphone.

Comment rendre le téléphone Android détectable ?

Pour bénéficier de ce service, il faut accepter de confier à Google la gestion de plusieurs données, à commencer par la géolocalisation du smartphone — sinon, sa détection est impossible. L’appareil doit aussi être connecté à votre compte Google, afin que l’entreprise américaine puisse faire le lien logique entre vous et votre mobile.

D’autres conditions sont requises : l’appareil doit être allumé et il faut qu’il soit visible et connecté soit à son réseau de données mobiles (comme Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile, etc.), soit à un réseau Wi-Fi public ou privé. S’il est en mode avion, le traçage ne donne rien — l’indicateur « Contact de l’appareil » sur la carte tourne dans le vide.

Deux autres prérequis doivent aussi être remplis : d’abord, le téléphone doit être visible sur Google Play, qui est la plateforme opérée par la firme de Mountain View pour accueillir la boutique d’applications pour Android ainsi que divers services périphériques, comme le Play Protect, pour détecter des applis malveillantes. Enfin, l’application Localiser mon appareil doit être activée.

Que faire si vous n’avez plus votre téléphone Android ?

Si vous avez simplement égaré votre smartphone, et que vous n’arrivez plus à mettre la main dessus, l’option va vous permettre de savoir où vous l’avez laissé — par exemple dans la voiture, dans les transports en commun, sur le siège d’un VTC, chez un proche, au bureau, etc. Il suffit juste d’aller le chercher et / ou de prendre contact avec quelqu’un qui pourrait vous aider.

La notification reçue sur Android. // Source : Capture d’écran

Notez que Google propose justement une option permettant de déclencher la sonnerie du smartphone pendant 5 minutes, même si celui-ci est réglé sur le mode silencieux. Ça peut-être une bonne manière d’alerter par exemple le chauffeur VTC en l’aidant à s’orienter grâce au son. La sonnerie se fait à un bon volume sonore, au cas où le son serait étouffé pour une raison ou pour une autre.

Si par contre vous avez fait l’objet d’un larcin, Google fournit deux autres options plus radicales :

La première verrouille l’appareil afin d’empêcher l’accès à son contenu (si jamais vous n’avez pas configuré un bon mot de passe ou n’utilisez pas la biométrie, comme l’empreinte digitale ou le visage, pour vous authentifier) et déconnecte votre compte Google du téléphone. Ici, cela évite un accès indésirable à tout ce que vous stockez chez Google (photos, mails, fichiers, etc.).

Cette option vous permet également, si vous le souhaitez, d’afficher un message sur l’écran du smartphone et de joindre un numéro de téléphone — par exemple celui d’un proche pour faciliter la récupération du téléphone, en s’en servant comme un intermédiaire. Le message peut être neutre si jamais ce n’est pas un vol, mais dans le cas où quelqu’un retrouverait le portable.

La deuxième option est à manipuler avec beaucoup de précaution, car elle aboutit à l’effacement intégral du téléphone. C’est une piste à n’emprunter que si vous avez acquis la certitude que vous ne reverrez jamais votre smartphone — la localisation du téléphone ne sera alors plus possible, car la liaison avec votre compte Google sautera dans la foulée.

Notez que dans ce dernier cas, vous pouvez relever le numéro IMEI du téléphone, à côté du modèle et de l’indicateur du niveau de batterie. L’IMEI est un code unique, qui signifie International Mobile Equipment Identity). Il peut être consulté en tapant le code *#06# sur son clavier, dans les réglages du téléphone ou bien à distance avec un service comme Localiser mon appareil.

Ce code peut être utilisé pour prévenir votre opérateur du brigandage dont vous avez fait l’objet. La loi prévoit une disposition qui exige des opérateurs à bloquer la ligne associée au téléphone qui a été volé — plus exactement, il s’agit de bloquer l’accès du mobile au réseau. Car il n’est pas question de faciliter la vie de celui ou celle qui vous a détroussé.