Cela coûte désormais plus cher de prendre un accès à Internet à Starlink.

Starlink revoit à la hausse sa grille tarifaire, y compris en France. C’est ce que révèle la page de précommande du site officiel, avec de nouveaux montants pour le mois de mars 2022. Ce renchérissement est significatif, puisque l’écart avec les anciens prix atteint presque les 150 euros. La formule perd de fait en attractivité par rapport à d’autres offres d’accès à Internet.

Dans le détail, le rehaussement des prix touche à la fois le coût d’acquisition du matériel et les frais de livraison et de manutention. Le kit de connexion, qui était autrefois vendu à 499 euros, passe désormais à 634 euros. Quant aux frais d’envoi et de service, ils évoluent également négativement pour la clientèle, puisqu’ils passent de 59 à 71 euros.

La dépense nécessaire pour acquérir un kit Starlink atteint au total 705 euros, contre 558 euros autrefois, soit un écart de 147 euros.

Le coût mensuel de l’abonnement, lui, ne bouge pas : il est toujours annoncé à 99 euros. Cependant, cela pourrait ne pas durer. La presse américaine, qui se fait aussi l’écho de ces changements tarifaires, note que la facture est passée à 110 dollars par mois, au lieu de 99 dollars par mois. Ces changements sont mis sur le dos de l’inflation, explique PC Mag.

Starlink : l’accès à Internet par l’espace. // Source : Starlink

La faute à l’inflation, dit Starlink

« Le seul but de ces ajustements est de suivre le rythme de l’inflation croissante », a d’ailleurs commenté SpaceX, qui opère le service Starlink, à l’occasion d’un message adressé à la clientèle, que reproduit Spacenews. Outre-Atlantique, l’inflation a atteint 7,5 % en un an. En France, elle est plus contenue, avec une progression de 3,6 % en un an.

Starlink est le nom donné à un réseau de satellites appartenant à SpaceX. Née au début des années 2000, cette entreprise fondée par Elon Musk s’est spécialisée dans l’astronautique. Avec Starlink, Starlink se fait fournisseur d’accès à Internet, avec comme particularité de proposer une connexion Internet qui passe par l’espace, grâce à des paraboles à placer sur les toits.

L’idée avec Starlink est de pouvoir fournir un accès à Internet dans le monde entier, y compris là où le réseau ne va pas, ou difficilement (et il peut aussi servir dans des circonstances particulières, par exemple après une catastrophe naturelle ou en cas de conflit — l’Ukraine étant un cas d’école). Cela étant, Starlink n’oublie pas les pays occidentaux, qui constituent un réservoir potentiel de clients.

Aujourd’hui, Starlink est présent partout sur le territoire de la France métropolitaine. Si sur certaines métriques, Starlink n’a pas à rougir des réseaux terrestres, il n’est pas encore au niveau dans d’autres. Reste que le coût à Starlink reste toutefois une marche bien haute à passer. D’autres formules, même si elles peuvent ne pas être aussi prometteuses, sont en tout cas bien moins onéreuses.

