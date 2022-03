À Barcelone, Qualcomm a annoncé de nouvelles puces destinées aux produits qui sortiront entre fin 2022 et 2023. Parmi elles, il y a le premier modem Wi-Fi 7.

En terme de normes Wi-Fi, la France n’est pas le pays le plus en avance. Le Wi-Fi 6, disponible sur la plupart des terminaux haut de gamme, commence à peine à apparaître chez les opérateurs français (Orange et Free ne l’ont toujours pas) et le Wi-Fi 6E, qui exploite la bande des 6 GHz, vient seulement d’être autorisé par les autorités. Malgré ce décalage important entre la promesse et la réalité, Qualcomm prépare déjà le terrain pour leur successeur. Au Mobile World Congress de Barcelone, le fondeur vient d’annoncer le FastConnect 7800, une puce gravée en 14 nm dédiée aux connectivités Wi-Fi et Bluetooth. Elle supporte le Wi-Fi 7, même s’il ne devrait pas arriver avant 2024.

Pour aller plus loin Wi-Fi 7 : 3 questions sur le futur du Wi-Fi et sa promesse de débits colossaux

Un premier essai

D’ici son lancement commercial, le Wi-Fi 7 devrait pas mal évoluer. Dans les faits, cette nouvelle norme, aussi estampillée 802.11be, devrait offrir des débits pouvant aller jusqu’à 30 Gbit/s. Pourtant, la puce annoncée par Qualcomm ne dépasse pas les 5,8 Gbit/s. C’est beaucoup, mais le Wi-Fi 7 finalisé pourra faire mieux. On peut en déduire qu’il s’agit d’un première tentative, avant l’apparition de modems beaucoup plus sophistiqués dans les prochains mois et années.

Pourra-t-on bientôt écouter de la musique lossless avec des écouteurs sans-fil ? Qualcomm annonce deux nouvelles puces pour améliorer le Bluetooth. L’entreprise lance aussi un modem Wi-Fi 7, même si ça n’existe pas vraiment encore. #MWC22 pic.twitter.com/HHjeBy2DUS — Numerama (@Numerama) February 28, 2022

L’autre promesse du Wi-Fi 7 est sa latence encore plus faible. La FastConnect 7800 de Qualcomm, qui fonctionnent sur les bandes 5 Ghz et 6 Ghz, offrira une latence inférieure à 2 ms. L’utilité mise en avant par son créateur concerne notamment le cloud gaming ou le métavers, qui ont besoin d’une latence très faible pour fonctionner dans les meilleures conditions possibles.

Les autres annonces de Qualcomm

En plus cette toute première puce Wi-Fi 7, Qualcomm a profité du MWC de Barcelone pour annoncer un nouveau modem 5G (le X70), capable d’atteindre les 10 Gbit/s. Le fondeur a également dévoilé de nombreuses innovations liées au Bluetooth pour, par exemple, permettre aux propriétaires d’écouteurs sans-fil d’écouter de la musique lossless sans câble. Enfin, Qualcomm a aussi réitéré son intention d’accompagner Windows vers la transition ARM, un peu à la manière de ce qu’Apple a réussi avec ses puces M1.