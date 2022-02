Après plusieurs années à bouder l’Europe, la gamme Galaxy Book arrive enfin en France. À l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Samsung vient d’annoncer son intention de redevenir un fabricant d’ordinateur portable.

Depuis le début de la pandémie, les vendeurs de PC portables se frottent les mains. La montée en flèche du télétravail et l’augmentation du temps passé à la maison ont donné un coup de boost au marché, à son plus haut niveau depuis 10 ans. Les constructeurs historiques, comme Lenovo, Apple, Asus ou Acer en profitent, les nouveaux aussi. Depuis quelques années, on voit en effet de nombreuses marques chinoises émerger, comme Huawei, Honor ou Xiaomi. On peut dire qu’elles ont eu du flair, le timing leur a immédiatement permis de rattraper leur retard.

Samsung, lui, a eu moins de chance. En 2014, le constructeur coréen annonçait se retirer du marché européen qu’il jugeait sur le déclin. Samsung a ensuite lancé plusieurs PC Galaxy Book dans certains marchés, toujours en zappant la France. Conscient de toutes les ventes qu’il a ratées, Samsung a annoncé le dimanche 27 février 2022, au MWC de Barcelone, son retour sur le marché européen. Quelques heures auparavant, Huawei multipliait les annonces PC.

De l’OLED pour trois d’entre eux

À Barcelone, Numerama a eu l’opportunité de découvrir rapidement les quatre nouvelles machines de Samsung. En effet, pour son grand retour, le constructeur lance une gamme complète, avec des écrans tactiles ou non tactiles, avec ou sans dalle AMOLED :

Galaxy Book 2 Pro 360 : écran OLED tactile de 13,3 ou 15,6 pouces, livré avec un stylet S-Pen, processeur Intel Core i7 de 12ème génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage.

écran OLED tactile de 13,3 ou 15,6 pouces, livré avec un stylet S-Pen, processeur Intel Core i7 de 12ème génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Galaxy Book 2 Pro : écran OLED non tactile de 13,3 ou 15,6 pouces, processeur Intel Core i5 ou Core i7 de 12ème génération, 8 ou 16 Go de RAM, 512 Go de stockage.

écran OLED non tactile de 13,3 ou 15,6 pouces, processeur Intel Core i5 ou Core i7 de 12ème génération, 8 ou 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Galaxy Book 2 360 : écran OLED tactile de 13,3 pouces, compatible avec le stylet S-Pen (vendu en option), processeur Intel Core i7 de 12ème génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage.

écran OLED tactile de 13,3 pouces, compatible avec le stylet S-Pen (vendu en option), processeur Intel Core i7 de 12ème génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Galaxy Book 2 : écran non tactile de 15,6 pouces, processeur Intel Core i5 ou Intel Core i7 de 12ème génération, 8 ou 16 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage.

Le Galaxy Book 2 Pro sera le produit mis en avant par Samsung. // Source : Numerama

Sans surprise, les Galaxy Book 2 Pro sont les plus impressionnants. Leurs écrans OLED offrent un grand confort d’utilisation pour des PC portables et devraient être particulièrement agréables lorsque l’on regarde des films. Les personnes qui cherchent un appareil hybride, qui peut se transformer en tablette, préféreront les modèles 360. Les autres, elles, peuvent opter pour un PC classique, qui s’ouvre et se ferme. Ces quatre PC ont pour point commun d’être extrêmement fins et de proposer pas mal de ports (USB Type-C, HDMI, Micro SD…).

Les versions 360 peuvent se retourner dans l’autre sens et disposent d’un écran tactile. // Source : Numerama

Dotés d’une webcam 1080p avec une fonctionnalité de cadrage automatique (comme la Galaxy Tab S8 Ultra), les Galaxy Book 2 Pro visent clairement le monde du télétravail. Les ordinateurs de Samsung supportent le Wi-Fi 6E, se rechargent par USB Type-C et disposent logiquement de plein de logiciels améliorant l’expérience d’interopérabilité avec les smartphones Samsung (Samsung Notes, Quick Share pour concurrencer Apple AirDrop, etc.). Les fans de la marque regretteront sûrement de ne pas les avoir eus deux ans plus tôt !

Des ordinateurs à partir de 799 euros

Pour le Galaxy Book 2 classique, il faudra débourser entre 799 euros et 1 099 euros. La version tactile, avec un écran plus petit, mais OLED, coûtera de son côté 1 399 euros.

Les modèles Galaxy Book 2 Pro, avec leurs écrans OLED, sont sans surprise plus chers. La version non tactile coûte entre 1 299 et 1 599 euros, la version tactile coûte entre 1 599 et 1 699 euros. Tous seront disponibles le 1er avril seront proposés par tous les grands revendeurs dès le premier jour (Fnac, Boulanger, Amazon, etc.).

Le Galaxy Book 2 Pro 360. // Source : Numerama

Si vous voulez être parmi les premiers, Samsung proposera une offre de précommande du 18 au 31 mars. Un écran externe sera offert pour tout achat de l’appareil, ce qui nous semble une plutôt bonne affaire. Il n’y a plus qu’à espérer que la qualité soit au rendez-vous ! Nos premières impressions au MWC sont positives, mais on peut toujours être déçu.