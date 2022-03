À Barcelone du 26 février au 2 mars pour le Mobile World Congress, l’équipe de Numerama vous a préparé plusieurs vidéos courtes pour vous faire découvrir les nouveautés (ou les non-nouveautés) du salon. Dans cet article, nous les regroupons toutes.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Mobile World Congress a eu lieu. Ce salon, qui se tient en temps normal tous les ans à Barcelone, permet aux grands constructeurs de lancer leurs premières nouveautés de l’année. Au MWC, on croise des marques grand public (Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi…), des équipementiers (Ericsson, Nokia…), des opérateurs (Orange, T-Mobile, AT&T…) et des milliers de journalistes venus du monde entier, afin de découvrir les innovations d’aujourd’hui, et celles de demain.

À côté des articles sur le site, Numerama vous a concocté une dizaine de vidéos au MWC 2022. Nous avons profité du salon pour expérimenter de nouveaux formats plus courts, destinés à une consultation rapide sur les réseaux sociaux. Dans cet article, nous vous les regroupons toutes. N’hésitez pas à nous donner votre avis sur ces formats.

Toutes les vidéos courtes de Numerama

Le MWC de Barcelone, qu’est-ce que c’est ?

Dans cette première vidéo, nous vous présentons le salon de Barcelone.

Huawei lance ses concurrents de l’iMac et du Kindle

En difficulté sur le marché du smartphone, Huawei se diversifie. Ses nouveaux produits, des PC, des tablettes et une imprimante, sont très convaincants.

Les écrans bizarres de TCL

TCL est venu à Barcelone avec une dizaine de prototypes. Il y a des écrans qui se plient dans tous les sens, des écrans inutilisables la nuit ou des écrans capables de s’étendre grâce à un moteur.

Les lunettes-cinéma de TCL

Toujours chez TCL, nous avons pu découvrir des lunettes qui vous donnent l’impression d’être au cinéma. Ce n’est pas de la réalité virtuelle, il y a juste un écran qui se superpose à votre vision.

Le chien-robot de Xiaomi

Produit le plus étrange du salon, le CyberDog est un chien-robot qui ne sait pas faire grand-chose. Nous avons rapidement joué avec.

Nous avons croisé une petite boule de… tech ?! charmante au #MWC22 🐶 Il s'agit du Cyberdog de Xiaomi !



Samsung fait son retour sur le marché des PC

Après huit d’ans absence, Samsung revient sur le marché des PC. Les Galaxy Book 2 devraient permettre à la marque coréenne de rapidement gagner des parts de marché sur un secteur en forte croissante depuis l’apparition du Covid.

Les (incroyables) lunettes du futur d’Oppo

À Barcelone, nous avons pu essayer les Oppo Air Glass, des lunettes de réalité augmentée extrêmement prometteuses. Nous vous les présentons en vidéo.

Bientôt des ordinateurs Nokia

L’entreprise française OFF Global va commercialiser des PC sous la marque Nokia. Le groupe finlandais lui a vendu une licence.

Voilà pour cette première série de vidéos courtes signées Numerama. N’hésitez pas à revenir vers nous s’il y a des points que vous pensez qu’il faut améliorer.