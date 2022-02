5 astuces à connaître pour bien maîtriser Facebook

Facebook contient beaucoup de paramètres. Certains s’avèrent fort utiles pour mieux utiliser le réseau social.

Télécharger une vidéo depuis Facebook

Facebook n’offre pas de solution simple pour télécharger directement des vidéos se trouvant sur le réseau social, afin de les conserver dans son smartphone. Mais si vous avez un peu d’adresse en informatique, il est possible de combler ce déficit. On vous propose un guide vous expliquant de quelle manière télécharger des vidéos de Facebook pour les lire sans connexion Internet.

De l’application Facebook jusqu’à l’enregistrement via Firefox. // Source : Captures d’écran

Vérifier quelles apps accèdent à vos données Facebook

Facebook a accès à vos données, c’est une évidence, puisque vous avez un profil sur le réseau social. Mais il est possible aussi que des applications tierces, conçues par d’autres entreprises, y accèdent aussi, parce que vous les avez un jour autorisées. Il existe un tableau de bord fourni par Facebook qui permet de voir les autorisations des applications sur Facebook. Et de faire le ménage si besoin.

Certaines informations ne peuvent pas être retirées, sauf si vous supprimez l’accès. Mais d’autres peuvent l’être. // Source : Capture d’écran

Passer le fil Facebook en mode chronologique

Par défaut, Facebook préfère que vous utilisiez une page d’accueil « personnalisée », dont l’organisation est fondée sur des paramètres algorithmiques. Mais il existe une option permettant de s’extraire de ces suggestions automatisées : elle se nomme le « fil chronologique ». Grâce à ce réglage, vous verrez les publications dans l’ordre le plus récent et non plus selon les arbitrages de Facebook.

Lorsque l’on passe le fil Facebook en chronologique, ce message apparaît // Source : Capture Facebook

Savoir le temps que vous passez sur Facebook

Si vous avez du mal à estimer le temps que vous passez sur Facebook, ou que vous ne vous en rendez pas compte, le réseau social met à disposition une option sur son application mobile qui permet de connaître cette durée quotidienne. Même si le site voudrait bien que vous restiez dans son écosystème le plus longtemps possible, il faut savoir décrocher.

L’option « Temps passé sur Facebook ». // Source : Capture d’écran

Sécuriser son compte Facebook

La sécurité de votre compte Facebook repose essentiellement sur votre mot de passe. En choisir un unique et assez robuste est donc primordial pour éviter les mauvaises surprises. Mais il existe d’autres réglages à mettre en œuvre pour tenir à distance les problèmes : l’authentification à deux facteurs sur Facebook en est un. Mais il y en a d’autres pour sécuriser son profil.

L’authentification à deux facteurs est une option devenue incontournable pour bien sécuriser son compte Facebook. // Source : Capture d’écran