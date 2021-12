Il y a une manière de sortir des recommandations algorithmiques de Facebook en optant pour le « fil chronologique ». Mais il faudra refaire cette manipulation à chaque fois que vous ouvrez la page, car la plateforme préfère que vous utilisiez une page d’accueil « personnalisée ».

Cela ne vous aura pas échappé, le fil d’actualité de votre page Facebook ne s’affiche pas dans l’ordre chronologique. Parfois, une publication vieille de trois jours d’une vague connaissance sera mise en avant, sans que vous ne compreniez vraiment ce qu’elle fait là.

Le fonctionnement précis de l’algorithme de Facebook, comme c’est le cas pour la majorité des réseaux sociaux, n’a jamais été rendu public. On sait toutefois, grâce à des bribes de communication et beaucoup de documents partagés par d’anciens employés, que la plateforme associe un score de pondération à chaque publication, qui lui donnera plus ou moins de « poids » dans le fil d’actualité de chaque utilisateurs ou utilisatrice.

Par exemple, une photo qui a récolté de nombreux emojis « fâchés » ou « éclats de rire » sera jugée plus intéressante qu’une qui n’a recueilli que des petits pouces : c’est l’une des nombreuses informations divulguées par la lanceuse d’alerte Frances Haugen en octobre 2021.

Les objectifs de Facebook sont multiples, mais il s’agit principalement d’augmenter les interactions sur les publications, ce qui crée un cercle vicieux de l’engagement : plus une image ou un texte est commenté, plus il sera mis en avant, et plus il sera commenté. Cette boucle, que la plateforme estime vertueuse pour permettre aux gens d’être au courant des « choses les plus importantes », peut avoir tendance à enfermer les internautes dans des bulles virtuelles, en leur montrant uniquement les contenus qu’ils ont déjà regardés.

Mais il y a un moyen d’y échapper. Comme sur Twitter, il est possible de basculer votre fil d’actualité Facebook en rythme « chronologique », même si la plateforme ne met clairement pas cette option en avant. Il faut d’ailleurs refaire la manipulation à chaque fois que vous ouvrez l’app Facebook — la plateforme ne garde pas vos préférences en mémoire.

Comment basculer le fil d’actualité Facebook en ordre chronologique

Sur ordinateur

Ouvrez facebook.com

Allez sur la colonne de gauche et cliquez sur « Voir Plus »

Cliquez ensuite sur « les plus récents »

Ça y est, votre fil est chronologique.

D’ailleurs, Facebook vous le fait savoir, car une option « retour aux meilleures publications » s’affichera, dans l’espoir de vous pousser à revenir à un fil algorithmique. Fait amusant : si vous cliquez dessus, le réseau n’affichera pas un bouton « retour au fil chronologique ». Il faudra repasser par la manœuvre ci-dessus.

Lorsque l’on passe le fil Facebook en chronologique, ce message apparaît // Source : Capture Facebook

Sur smartphone

Ouvrez votre application Facebook

Cliquez sur le Menu en bas à droite

en bas à droite Scrollez jusqu’au bouton « Récent et favoris »

C’est bon : Facebook vous indique désormais que « vous voyez les nouvelles publications en premier ». Vous avez même la possibilité de choisir un affichage récent ou un affichage en fonction de vos favoris — à vous de les personnaliser pour correspondre à ce que vous voulez.