Instagram prévoit une procédure simple pour désactiver son compte. Pour le réactiver, il suffit juste de se reconnecter comme si de rien n'était.

On peut rejoindre les réseaux sociaux, mais aussi les quitter. Seulement, il ne vient pas toujours à l’idée des internautes de faire le ménage derrière eux quand ils s’en vont. Souvent, ils cessent juste de se connecter au service, laissant leur profil en jachère. Pourtant, les plateformes fournissent des options pour désactiver ou même supprimer le compte. C’est le cas d’Instagram.

Mais encore faut-il savoir où se rendre dans les réglages du site pour neutraliser son profil. L’objet de ce papier est justement de détailler les étapes vous permettant de suspendre le compte que vous utilisiez. Notez que cette procédure est disponible depuis la version web du service, accessible via son navigateur. Elle n’apparaît pas, en revanche, directement dans l’application, selon nos constatations.

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de bien saisir la différence qui existe entre la désactivation d’un compte sur Instagram et sa suppression. Dans le premier cas, il s’agit d’une mesure douce, qui va avoir pour effet de cacher le profil, sans l’effacer. Concrètement, il ne sera plus visible sur le web ni dans l’application, jusqu’à ce que vous changiez d’avis. Dans le second, on supprime tout.

Comment désactiver son compte Instagram ?

Rendez-vous sur le site Instagram.com et connectez-vous à votre compte ;

Cliquez sur votre portrait en haut à droite de l’écran et choisissez « Paramètres » ;

» ; Rendez-vous tout en bas de la page et cliquez sur « Désactiver temporairement mon compte » ;

Donnez la raison de votre choix et inscrivez votre mot de passe ;

Validez en cliquant sur le bouton « Désactiver le compte temporairement ».

Le processus ne nécessite pas d’autre étape à accomplir. Il est à noter qu’un compte qui est désactivé entraîne le masquage non seulement du profil, mais aussi des photos qui y sont associées, les commentaires et les appréciations laissées (les fameux « J’aime » que l’on peut inscrire sous les publications). Pour le réactiver, il suffit juste de se reconnecter à son compte, comme si de rien n’était.

Les raisons qui peuvent amener un ou une internaute à s’éloigner d’Instagram sont sans doute aussi diverses qu’il y a de membres. Cela étant, il apparaît que le réseau social a des effets néfastes chez certaines populations, notamment les jeunes filles, et que d’autres font parfois face à des comportements hostiles ou du harcèlement, ce qui les conduit à prendre le large pour avoir la paix.

