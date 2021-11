Google vient de déployer une mise à jour mineure sur ses Pixel 6 et 6 Pro. Le petit correctif est censé venir améliorer les performances du capteur d’empreintes, dont beaucoup de propriétaires se sont plaints.

Votre Pixel 6 tout neuf a-t-il quelques problèmes pour se déverrouiller avec le capteur d’empreinte ? Google a (peut-être) une solution pour vous.

Le capteur d’empreintes du Pixel 6 s’améliore (un peu)

Depuis le début de leurs commercialisations, beaucoup de propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro pointent du doigt les performances de leurs capteurs d’empreintes, souvent trop lents à déverrouiller les smartphones. Le 17 novembre 2021, Google a commencé à déployer une mise à jour pour tenter de corriger le problème. Le fichier, qui ne pèse même pas 15 Mo, a commencé à arriver sur les téléphones américains et japonais dans un premier temps.

Google n’est pas très loquace sur le contenu de cette mise à jour, si ce n’est qu’elle « comprend des corrections de bugs mineurs et quelques améliorations des performances du capteur d’empreintes digitales pour les Pixel 6 et 6 Pro. » L’entreprise avait déjà reconnu que les capteurs d’empreintes de ses nouveaux téléphones pouvaient être plus lents que ceux de la concurrence, car ils utilisent « des algorithmes de sécurité améliorés ».

Le problème semble donc logiciel et Google espère que cette mise à jour mineure permettra d’améliorer l’expérience. Espérons que cela ne se soit pas fait au détriment de ces fameux algorithmes de sécurité. Sur Reddit, beaucoup d’internautes indiquent qu’en effet le comportement du capteur d’empreintes s’est un peu amélioré, même s’il est loin d’être aussi efficace que ceux des mobiles ultras haut de gamme de Samsung ou d’autres.

Trouver l’équilibre entre efficacité et sécurité

Cela est sans doute dû en réalité à un mix entre de petits problèmes logiciels et matériels. Google emploie effectivement un capteur d’empreintes optiques dans ses Pixels 6 tandis que les mobiles de la concurrence embarquent eux des capteurs d’empreintes à ultrason. Ces capteurs d’empreintes sont en général plus sécurisés, car ils font un scan en 3 dimensions de votre empreinte, tandis que les premiers se basent simplement sur une photo en 2 D. Sans doute que Google emploie donc une solution logicielle pour renforcer la sécurité de son capteur optique, ce qui ralentit un peu l’analyse. Sans doute que Google tente de trouver un équilibre entre sécurité et efficacité.

La mise à jour pour les mobiles européens devrait arriver rapidement. Si vous êtes impatient cela dit, le site XDADevelopers tient à disposition le fichier de mise à jour. Attention malgré tout, installer une mise à jour à la main demande de bidouiller avec la ligne de commandes et les modes de débogage du téléphone. Ne le tentez que si vous êtes bien sûr de ce que vous faites.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo