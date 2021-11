Le PDG de Discord a précisé qu'il n'y avait pas, pour l'instant, de plan d'intégration de cryptomonnaies sur la plateforme. Mais pour les utilisateurs déçus, les promesses ne sont pas assez.

L’aventure cryptomonnaie n’aura finalement pas lieu pour Discord, du moins pour l’instant. C’est ce que Jason Citron, le PDG de la plateforme, a précisé sur Twitter le 11 novembre.

« Merci à tous pour vos retours. Nous n’avons pas prévu de déployer à grande échelle ce projet. Pour l’instant, nous nous concentrons sur la protection de nos utilisateurs contre les spams, les arnaques et les fraudes. Le Web3 (web décentralisé, ndlr) est un beau projet, mais il rencontre encore beaucoup de problèmes que nous devons résoudre à notre rythme. Plus sur le sujet bientôt ».

Thanks for all the perspectives everyone. We have no current plans to ship this internal concept. For now we're focused on protecting users from spam, scams and fraud. Web3 has lots of good but also lots of problems we need to work through at our scale. More soon.

— Jason Citron (@jasoncitron) November 11, 2021