Des participants à un festival organisé par la collection de NFT Bored Ape Yacht Club se plaignent de vives douleurs aux yeux et de problèmes de vue. Les lumières utilisées lors d’une soirée seraient fautives.

« Est-ce que quelqu’un d’autre a mal aux yeux ? Je me suis réveillé à 3 heures du matin à cause d’une grosse douleur, j’ai dû aller aux urgences. » Feld4014 a partagé son histoire sur X (ex-Twitter) le 5 novembre 2023, le lendemain d’un festival auquel il s’était rendu. Il ne s’agissait pas de n’importe quelle soirée, mais du ApeFest, organisé par la célèbre collection de NFT des Bored Ape Yacht Club. Et, il n’était pas le seul à avoir des problèmes aux yeux : sous son post, ils sont nombreux à se plaindre de douleurs, et à expliquer qu’ils peinent à voir.

La situation est telle que Yuga Labs, l’entreprise à l’origine de la collection, a à son tour publié un message sur X pour faire part de la situation et prévenir les autres participants. « Nous sommes conscients des problèmes oculaires qui ont affecté certains participants à l’ApeFest », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que moins de 1 % des personnes qui ont assisté à l’événement, ou qui y ont travaillé, présentent ces symptômes. » Yuga Labs explique aussi avoir « pris l’initiative de contacter les personnes concernées depuis hier pour essayer de trouver la cause de ce problème ». Pourtant, il se pourrait bien que l’entreprise soit la source du problème.

Des lumières trop fortes

L’ApeFest été organisé à Hong Kong, du 3 au 5 novembre 2023, et était réservé aux propriétaires de NFT Bored Ape Yacht Club — l’une des collections les plus célèbres, et l’une des plus chères, de NFT. Pendant le festival, des rencontres et des discussions étaient organisées, de même qu’une énorme soirée, lors de laquelle des rayons lumineux et des lasers ont été utilisés. Ce sont ces mêmes lasers qui seraient responsables des douleurs.

« Le médecin m’a dit que les rayons ultraviolets des lumières de la scène avaient fait ça. Ils ont le même effet que la lumière du soleil », explique sur X un internaute, qui a dû aller à l’hôpital à cause de ses douleurs. « Je me suis réveillé à 4 heures et je ne voyais plus rien. J’ai eu très mal et toute ma peau était brûlée […] Je ne vois toujours pas normalement… »

Une image du ApeFest — et de ces lumières potentiellement dangereuses. // Source : BAYC / X

Un autre participant, qui a également dû aller à l’hôpital pour les mêmes raisons, a été diagnostiqué d’une photokératite. Il s’agit d’une inflammation de la cornée causée par une exposition des yeux aux rayons ultraviolets, qui touche particulièrement les alpinistes ne se protégeant pas assez les yeux des reflets de la lumière sur la neige.

Dans le cas des participants au ApeFest, ce seraient les lumières utilisées sur scène qui seraient fautives. Comme le note 404 Media, des participants à un festival organisé en 2017 ont rapporté des symptômes similaires, « qui se sont avérés être causés par un éclairage émettant des niveaux dangereux d’UV – le type d’UV généralement utilisé pour désinfecter les surfaces, et non pour projeter directement sur la rétine des gens ».

Heureusement, les symptômes des photokératites ne sont généralement pas graves. Pour l’instant, ceux « des personnes touchées se sont améliorés », a également précisé Yuga Labs. L’entreprise n’a toujours pas officiellement indiqué comment l’accident s’était produit.

