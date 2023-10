Un partenariat a été annoncé entre Animoca Brands, une entreprise spécialisée dans les NFT et le métaverse, et Neom, une région d’Arabie saoudite qui doit accueillir plusieurs villes futuristes. L’accord a de quoi surprendre.

Neom, le gigantesque projet saoudien qui regroupe plusieurs villes, dont The Line, va investir dans le métaverse. Plus précisément, Neom s’associe avec Animoca Brands, une entreprise spécialisée dans le Web3, les NFT et les univers virtuels. Dans un communiqué de presse publié le 30 octobre 2023, Animoca a indiqué que le partenariat porterait sur des « initiatives régionales Web3 » en Arabie saoudite.

Le fonds d’investissement de Neom — l’entreprise est elle-même possédée entièrement par le Public Investment Funds du royaume — va investir en tout 50 millions de dollars dans Animoca. L’association des deux peut surprendre, mais elle a sa logique : Neom se vante d’être un futur modèle pour les villes intelligentes de demain, et le métaverse se rêve en solution essentielle pour le divertissement du futur.

Neom se met aux NFT et au métaverse

Concrètement, comment ce partenariat se matérialisera-t-il ? « Animoca Brands travaillera avec Neom sur la création de services d’entreprise Web3 […] pour soutenir les avancées technologiques à Riyad et dans la région de Neom. Ces projets incluront une série d’initiatives Web3, y compris des plans pour établir un hub au sein de Neom afin de nourrir l’écosystème local ». Concrètement, tout cela se résume ainsi : l’Arabie saoudite s’intéresse au Web3 et au métaverse, et a des projets.

Y aura-t-il dans NFT dans Neom ? // Source : Neom / YouTube

Dans le détail, de quoi parle-t-on ? Le Web3 est un projet d’Internet du futur décentralisé, qui fonctionnerait grâce à la blockchain, et qui utiliserait également des NFT. Quant au métaverse, il s’agit d’une sorte d’univers virtuel, accessible via un casque ou non, pensé comme le futur des réseaux sociaux, de la communication et du divertissement. Les deux projets, qui ont beaucoup fait parler d’eux ces dernières années, ont cependant du mal à percer : le Web3 a du mal à s’imposer comme une vraie alternative au net « classique », et le métaverse peine à trouver des utilisateurs.

Cependant, Neom et l’Arabie saoudite semblent convaincues par le Web3 et le métaverse. « Le développement de la technologie et de l’infrastructure Web3 sera une base importante de la base technologique et de l’architecture de Neom », insiste Madjid Mlufti, le PDG du fonds d’investissement de Neom dans le communiqué de presse. « En nous associant à une entreprise leader sur le marché comme Animoca Brands, nous espérons accélérer le développement et l’adoption de la technologie Web3. »

Animoca Brands est une entreprise dont la spécialité est le développement des espaces dans le métaverse, notamment avec les NFT et les jeux vidéo. Cela vaut-il dire que Neom compte développer son propre métaverse et créer des NFT ? Cela se pourrait bien. Le discours de Neom a toujours été de se placer en tant que ville avant-gardiste, qui utiliserait toutes les nouvelles technologies disponibles afin d’améliorer la qualité de vie. Il est tout à fait possible que le métaverse et les NFT rentrent dans cette définition.

