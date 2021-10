Facebook vient de changer d’identité pour se transformer en Meta. Pour accompagner ce changement de nom, l’entreprise a aussi dévoilé un nouveau logo qui, contrairement à la plupart des sigles de marque, a été pensé pour être vu en 3D dans le métaverse.

Le 28 octobre 2021, Facebook a changé de nom pour devenir Meta. Cette nouvelle identité permet à l’entreprise, qui édite le 1er réseau social au monde, de s’éloigner un peu des nombreuses polémiques qui la poursuivent et de se projeter dans le métaverse si cher à Mark Zuckerberg. Mais aucune transformation ne serait complète sans un nouveau logo. Celui de Meta est d’ailleurs un peu particulier : il est fait pour être vu en 3D.

Un M, le symbole de l’infini, des lunettes de réalité virtuelle

Dans un long billet de blog, l’entreprise détaille le raisonnement derrière la création du logo Meta. Selon Mark Zuckerberg, la « marque » Facebook était trop liée au réseau social Facebook et le logo « ne peut pas représenter tout ce qu’on fait aujourd’hui » avec Instagram, WhatsApp et la réalité virtuelle. Il y avait donc un besoin de repenser l’identité graphique du groupe pour s’éloigner du simple « F » blanc sur fond bleu.

« Contrairement aux processus traditionnels de conception de marques, nous avons conçu ce symbole pour qu’il vive en mouvement et en 3D […] Il a été pensé pour que l’on puisse interagir avec et le voir sous plusieurs perspectives », indique Meta.

Selon l’angle sous lequel on le regarde, le logo peut ressembler à un M, pour Meta ou à un symbole de l’infini pour « symboliser les horizons infinis du métaverse. Impossible de ne pas voir non plus le contour d’un casque de réalité virtuelle, indispensable outil pour découvrir le métaverse.

Le Mobius Strip

Le logo a d’ailleurs été créé en utilisant un casque de réalité virtuelle Meta Quest (qu’il ne faut plus appeler Oculus Quest) et a été dessiné d’un seul trait au sein d’un environnement 3D. Meta a également pensé son logo comme étant déclinable en plusieurs couleurs et plusieurs textures virtuelles, pour refléter les différentes marques du groupe (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.).

Le dessin du logo rappelle aussi le Ruban de Möbius, cette fameuse forme à une seule face, n’ayant ni parti intérieur ni partie extérieure. Petit hic, cette forme a déjà été très souvent utilisée par d’autres marques. Interrogé par le site Quartz, Bill Gardner, le créateur du site LogoLounge qui recense les identités graphiques de marques, explique qu’il y a presque 1200 logos qui se sont inspirés du ruban de Möbius avant que Meta n’arrive. Parmi eux, on peut nommer le logo de la Peugeot 307 créé par Angelini Design qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de Meta.

Selon Bill Gardner, ce genre de logo était très populaire en 2008 et évoque « la capacité à se transformer pour répondre aux besoins du moment ». Une interprétation que ne renierait pas Mark Zuckerberg, qui a bien besoin d’évoquer la transformation de son entreprise, à un moment où elle est sous le feu des critiques. Tant pis si cela doit être fait avec une tendance graphique qui a plus de 10 ans.

