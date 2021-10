macOS 12 Monterey sort officiellement pour le grand public ce lundi 25 octobre 2021 vers 19h. Le nouvel OS pour ordinateurs Mac apporte quelques nouveautés intéressantes, surtout pour les propriétaires d’une machine sous puce M1.

C’est aujourd’hui que commence le déploiement du nouveau macOS. macOS 12 Monterey, de son petit nom, commencera doucement à arriver, ce lundi 25 octobre en fin de journée, sur les ordinateurs Apple.

Apple l’a annoncé lors de la sortie de ses nouveaux Macboook Pro 14 et 16 pouces équipés de ses nouveaux processeurs ARM : la sortie grand public de sa dernière version de macOS était prévue pour cette fin octobre, après la publication d’une dizaine de versions bêta.

Mise à jour gratuite et automatique

Cette nouvelle version de l’OS apporte des nouveautés telles que le support de l’audio spatial, des améliorations sur FaceTime et d’autres outils liés à l’IA comme la reconnaissance de caractères sur les photos ou la retranscription audio en continu. Ces dernières sont malheureusement réservées aux ordinateurs équipés des processeurs maison d’Apple (les M1, M1 Max et M1 Pro), puisque seules ces dernières sont équipées d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle.

La plus grande nouveauté, à savoir l’Universal Control qui permet de contrôler son iPad et son Mac avec le même clavier et la même souris, n’arrivera par contre que plus tard à l’automne. Apple a encore besoin d’en fignoler les détails.

La mise à jour est gratuite et automatique pour tous les appareils éligibles. Si votre ordinateur ne vous la propose pas, vous pouvez aller la chercher à partir de ce soir 19h dans Préférences Systèmes, puis Mise à jour de logiciel. Le fichier pèse quelques gigas et les serveurs d’Apple seront probablement très sollicités, soyez donc patients.

