Apple vient de dévoiler les nouveautés qui arriveront dans macOS 12 Monterey à partir de l’automne prochain. Voici la liste des appareils éligibles.

Le nouveau macOS est arrivé. À l’occasion de la WWDC le 7 juin 2021, Apple a dévoilé la toute dernière mise à jour majeure de son système d’exploitation pour ordinateurs : macOS Monterey.

Cette douzième révision du système apporte des nouveautés telles que l’Universal Control, qui permet de contrôler plusieurs appareils avec une seule souris et un seul clavier, ou l’arrivée de l’application Raccourcis, qui facilite la création de scripts sur Mac.

Les ordinateurs sous macOS 12 pourront aussi faire office de destination AirPlay, pour facilement partager de la musique ou des vidéos en streaming de son téléphone vers son ordinateur. Concrètement, la nouvelle version de macOS met l’accent sur l’interopérabilité, facilitant la collaboration entre iOS, iPad OS et macOS. Le souhait d’Apple est de faire disparaître les barrières entre les appareils pour créer un espace de travail unifié au travers de tous ses gadgets.

Comme pour les iPhone et les iPad, les développeurs et développeuses qui souhaitent mettre les mains dans le cambouis peuvent d’ores et déjà télécharger la version bêta du système. Une préversion publique arrivera dans le courant du mois de juillet, tandis que la version finale arrivera elle à l’automne.

Tous les modèles de Mac actuellement sous macOS 11 (Big Sur) ne seront pas éligibles à la mise à jour. La liste des appareils éligibles est consultable ci-dessous.

Quels sont les Macs compatibles avec macOS 12 ?

Les iMac à partir de 2015

Les iMac Pro à partir de 2017

Les MacBook Air à partir de 2015

Les MacBook Pro à partir de 2015

Les Mac Pro à partir de fin 2013

Les Mac Mini à partir de fin 2014

Les MacBook à partir de 2016

