[Le Deal du Jour] Apple mise désormais sur la puce M1 pour faire gagner ses appareils en puissance, et l'iPad Pro ne fait pas exception. Plusieurs modèles d'iPad Pro 11 M1 sont en promotion actuellement sur Rue du Commerce, comme la version Wi-Fi + Cellular 128 Go qui passe de 1 069 euros à 899 euros. Le modèle Wi-Fi + Cellular avec 256 Go est quant à lui affiché à 999 euros au lieu de 1 179 euros.

Fin 2020, Apple avait troqué l’architecture Intel contre une nouvelle puce nettement plus puissante pour booster ses appareils, notamment ses MacBook : la puce M1. Le 18 octobre, le nouveau keynote de la marque a permis la présentation de deux nouvelles puces, la M1 Pro et la M1 Max.

Si ces processeurs ont été naturellement optimisés, la puce M1 offre encore des performances de haute volée. Grâce à elle, le modèle 2021 de l’iPad Pro, soit la cinquième itération de la gamme, s’est révélé être la tablette la plus performante de la marque à la pomme jusqu’ici, en attendant les prochaines versions, évidemment.

Si vous attendiez des réductions pour profiter de cette tablette premium, votre patience est récompensée aujourd’hui. Sur Rue du Commerce, la version Wi-Fi + Cellular avec 128 Go de l’iPad Pro 11 M1 est affichée à 899 euros au lieu de 1 069 euros, soit le même prix que le modèle uniquement compatible Wi-Fi. De plus, le prix de la version Wi-Fi + Cellular avec 256 Go passe de 1 179 euros à 999 euros. Une autre (petite) promotion est disponible sur l’iPad Pro 11 M1 Wi-Fi avec 128 Go : il est désormais disponible à 879 euros au lieu de 899 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui ne change pas sur l’iPad Pro 11 M1 ?

Au niveau du design, Apple n’a pas trop innové. Mais cela ne veut pas dire que le résultat est décevant, bien au contraire. On retrouvera donc un look borderless qui laisse toute sa place à l’image, ainsi qu’un écran Liquid Retina de 11 pouces, une diagonale largement suffisante pour un usage professionnel ou plus standard.

En plus, cet écran est compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz, soit l’assurance d’une belle fluidité d’affichage. La qualité d’image sera au rendez-vous, même si elle ne sera naturellement pas au niveau de celle promise par l’iPad Pro 12,9 M1, qui peut se vanter de proposer la technologie Mini LED. Cette dernière offre, entre autres, de magnifiques contrastes et une gestion de la luminosité maîtrisée.

Et quels en sont les principales nouveautés ?

Forcément, la nouveauté majeure de cet iPad Pro 11 est l’intégration de la puce M1, basée sur une architecture ARM et que l’on retrouve également dans les MacBook Air et Pro, Mac Mini et iMac de la marque. Résultat ? Un gain de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 40 % plus rapides que les versions précédentes de l’iPad Pro. C’est simple, cet iPad peut largement convenir aux professionnels qui voudraient, quelques fois, se passer de leur ordinateur personnel, sans perdre en praticité et en puissance.

Autre nouveauté majeure : l’iPad Pro 11 M1 est tout à fait adapté au télétravail, puisqu’il intègre quatre haut-parleurs d’excellente qualité, qui sont en plus compatibles avec le Dolby Atmos. Cinq micros viennent compléter le tout. On aura également droit à la fonction Cadre Centré permise par la nouvelle caméra avant ultra grand-angle, qui permet concrètement de toujours voir votre visage au milieu de l’image, même si vous bougez. D’ailleurs, un autre module se trouve au dos de la tablette, avec un grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels et un capteur LiDAR, utile pour prendre des mesures avec précision ou pour la réalité augmentée.

Qu’en dire de plus ?

L’iPad Pro 11 M1 a un atout bien pratique : un port USB-C compatible Thunderbolt 4, qui assurera plus de rapidité. Autrement, côté autonomie, cette référence devrait tenir une dizaine d’heures loin de son chargeur. C’est beaucoup moins que l’autonomie d’un MacBook Pro doté d’une puce M1, mais suffisant pour une journée de travail standard.

