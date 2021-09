Les French Days d'automne démarrent. Numerama a trié les promotions proposées, afin de sélectionné les meilleurs bons plans tech. Ordinateur portable, TV, smartphone, voilà les offres qui valent vraiment le détour.

Top départ des French Days. A partir de ce 24 septembre, et jusqu’au 27 septembre minuit, de nombreux e-commerçants affichent des promotions. L’événement n’a pas l’envergure du Black Friday, mais on peut dénicher malgré tout quelques offres vraiment intéressantes au rayon tech. TV, smartphone, ordinateur. écouteurs, barre de son… voilà notre sélection des meilleurs plans tech des French Days, pour démarrer la rentrée bien équipé. Nous mettrons la liste à jour, au fil de l’évènément.

Smartphone Samsung Galaxy S20 FE (4G) — 369 €

Si vous voulez profiter de la rentrée pour changer de téléphone, ce Samsung Galaxy S20 FE à 369 € est une option intéressante. Ce smartphone est une version allégée du Galaxy S20, le mobile star de 2020 chez Samsung. Mais il reste très intéressant, si vous n’avez pas besoin d’un smartphone doté de toutes les dernières technologies. Son autonomie lui permet de tenir une journée sans broncher. Pour ne rien gâcher, le Samsung Galaxy S20 FE (pour Fan Edition) se défend très correctement en photo et est suffisamment puissant pour la grande majorité des usages.

Son seul point faible est qu’il n’est pas compatible 5G. L’ultra haut débit mobile ne s’est pas encore imposé en France, mais les antennes devraient fleurir dans les années qui arrivent. À voir si vous souhaitez encore attendre avant d’en profiter ou non.

Ordinateur Apple MacBook Air M1 (2020) — 1029 €

Produit incontournable depuis sa sortie, le MacBook Air M1 est aujourd’hui en promotion à 1 029 euros, au lieu des 1 129 euros habituels. L’ordinateur d’Apple profite, grâce à sa nouvelle puce M1, d’une puissance amplement suffisante pour 90 % des tâches quotidiennes.

Son autonomie hors-norme permet à l’ordinateur d’assurer toute une journée de travail, sans grandes difficultés. À moins que vous n’ayez besoin d’une machine de guerre avec une carte graphique de dernière génération, le MacBok Air M1 constitue une excellente option.

Téléviseur OLED LG B1 — 949 €

Au sein de Numerama, nous sommes de grands fans de la technologie OLED — celle qui anime probablement déjà votre smartphone. S’il faut conseiller un téléviseur, on vous orientera donc toujours vers un modèle OLED. On le fera d’autant plus pendant les French Days, puisque la référence B1 de LG s’affiche en ce moment sous la barre des 1 000 € au format 55 pouces. Il y a quelques années, un tel produit coûtait plusieurs milliers d’euros.

Le LG B1 fait partie de la gamme 2021, ce qui signifie qu’il dispose de toutes les dernières avancées lui permettant d’afficher de jolies images. Il se distingue de ses congénères par un processeur un peu moins puissant, ce qui ne posera aucun problème pour la majorité des utilisateurs. On rappelle les bienfaits de l’OLED : des couleurs parfaites et des noirs vraiment noirs, ce qui sublime les contenus HDR (le B1 est d’ailleurs compatible avec le format Dolby Vision). Les joueurs seront aussi ravis d’apprendre que le modèle dispose de deux ports HDMI 2.1, parfaits pour accueillir une PS5 et/ou une Xbox Series X.

Barre de son LG SN10YG — 499 €

Les French Days sont pensés pour se faire plaisir. Si vous avez le budget, c’est le moment de faire d’une pierre deux coups, et d’accompagner l’achat d’un beau téléviseur d’une barre de son à la hauteur du spectacle visuel. Conçue par LG et Meridian, la référence SN10YG saura satisfaire vos oreilles, grâce à son profil 5.1.2 compatible avec les formats les plus avancés (Dolby Atmos et DTS:X).

Grâce à une fonctionnalité de calibration automatique, elle s’adaptera elle-même à votre environnement. Et vous pourrez lui associer deux enceintes satellites, pour pousser jusqu’au 7.1.2, ce qui offrira une meilleure immersion dans vos films, séries et jeux vidéo. En ce moment, la barre SN10YG est à – 50 %.

Écouteurs Jabra Elite Active 75t — 129 €

La rentrée est le moment de prendre de bonnes résolutions comme… se remettre au sport. Ces écouteurs sans fil Jabra Elite 75t à 129 € seront parfaits pour accompagner et rythmer une séance, avec des playlists. Dans notre test, nous avions souligné leur confort exemplaire et leur design, pensé pour durer — deux critères essentiels pour un accessoire qui doit résister à des workouts.

Les Jabra Elite Active 75t s’appuient, en prime, sur une application bien conçue, laquelle donne accès à des fonctionnalités très utiles, notamment un égaliseur, qui permettra aux puristes de personnaliser la qualité d’écoute. C’est d’autant plus appréciable que, par défaut, les basses ont tendance à être un peu trop généreuses.

