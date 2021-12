Vous cherchez comment vous débarrasser de cette satanée mention « Vu » sur WhatsApp, afin de lire vos messages en paix ? C’est très simple !

Si vous utilisez WhatsApp pour discuter avec vos amis et votre famille, vous vous êtes sans doute retrouvé dans cette situation : vous souhaitez lire un message qui vous a été envoyé, mais sans avertir la personne que vous l’avez vu. Les raisons peuvent être multiples : pas envie qu’on puisse épier vos faits et gestes, pas envie que votre patron sache que vous avez vu cette alerte envoyée à 21h57 un vendredi soir, ou simplement pour retrouver un peu de sérénité dans vos échanges de messages. Personne n’a envie de « laisser les gens en vu » comme le veut l’expression consacrée.

Ça tombe bien, WhatsApp propose justement une option pour désactiver les confirmations de lecture. Voici où la trouver. Si vous cherchez comment lire sans être vu sur Facebook Messenger aussi, on vous explique par ici. Et si vous voulez cacher votre statut en ligne, tout est détaillé par là.

Pour aller plus loin 5 astuces méconnues sur WhatsApp pour vous simplifier la vie

Désactiver la mention « vu » sur WhatsApp

WhatsApp propose par défaut 3 niveaux d’informations sur l’état d’un message. Une coche simple signifie que votre message est bien parti, une coche double qu’il a bien été distribué au numéro voulu, et la double coche bleue signifie que le message a été reçu et vu. C’est de cette dernière que nous allons nous débarrasser.

Depuis l’écran d’accueil WhatsApp :

Appuyez sur le bouton Menu (3 points en haut à droite)

(3 points en haut à droite) Choisissez Paramètres

Rendez-vous dans la section Compte

Allez dans Confidentialité

Décochez l’option Confirmations de lecture

La marche à suivre pour désactiver la mentiun « Vu » sur WhatsApp. // Source : Capture Numerama

C’est bon, vous n’enverrez plus le signal « vu » à vos correspondants et correspondantes !

En échange par contre, vous ne verrez plus non plus quand vos interlocuteurs ou interlocutrices voient vos messages non plus. À noter que des confirmations de lecture s’enverront toujours dans les conversations de groupe, par contre.