Il existe quelques astuces sur WhatsApp pour rendre l'usage de l'application mobile encore plus convivial.

Utiliser WhatsApp est une chose. Connaître les astuces pour en tirer parti au maximum en est une autre. Il existe plusieurs fonctionnalités dans cette messagerie instantanée, mais que tout le monde ne connaît pas. Nous avons eu l’idée d’un petit guide pour vous signaler les options qui pourraient rendre votre utilisation de la plateforme beaucoup plus conviviale.

Comment partager votre localisation en temps réel sur WhatsApp

Vous avez besoin de retrouver quelqu’un dans la foule ? WhatsApp fournit un outil qui se base sur votre géolocalisation pour indiquer où vous vous trouvez. En cliquant sur l’icône montrant un trombone, vous pouvez envoyer votre position et définir la durée du partage — qui peut être stoppée à tout moment. L’information n’est partagée qu’avec les membres de la conversation en cours.

Mettre en forme du texte

Vous écrivez vos messages sur WhatsApp, mais saviez-vous que vous pouvez les mettre en forme grâce à quelques symboles ? Quatre formatages sont possibles : la mise en gras, l’italique, le texte barré et le monospace. Il suffit juste d’inscrire certains symboles au début et à la fin des mots, des expressions ou des phrases que vous voulez présenter autrement. Voici les codes :

Underscore : _permet d’écrire en italique_

Astérisque : * permet d’écrire en gras *

* Tilde : ~ permet d’écrire en barré ~

~ Apostrophe inversée : « `𝚙𝚎𝚛𝚖𝚎𝚝 𝚍’𝚎́𝚌𝚛𝚒𝚛𝚎 𝚎𝚗 𝚖𝚘𝚗𝚘𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎« `

Changer son fond d’écran sur WhatsApp

Il est possible d’agrémenter ses conversations sur WhatsApp en appliquant un fond d’écran par discussion. Cliquez sur les points de suspension verticaux puis sur la ligne correspondante. Il ne reste plus qu’à choisir parmi une sélection de fonds proposés par la messagerie instantanée, ou bien vous pouvez aussi parcourir la galerie dans votre smartphone si vous avez mieux.

Envoyer des messages et des photos éphémères

Si vous voyez le principe de Snapchat, vous connaissez l’idée des messages et des photos éphémères : vous envoyez un contenu à quelqu’un et celui-ci disparaît chez vous et chez lui au bout d’une durée que vous avez choisie. Gare toutefois à ne pas faire n’importe quoi. En effet, une capture d’écran pourrait entraîner quelques soucis. Mais c’est une option utile pour enlever des informations très ponctuelles et triviales.

Garder des messages en favori

WhatsApp peut mettre de côté une liste de messages que vous aimez. Il suffit de faire un appui long sur le message de votre choix pour faire apparaître plusieurs options en haut de l’écran. Vous verrez une étoile : appuyez dessus et c’est tout ! La liste des messages favorisés est accessible en appuyant sur « Messages importants », via le menu (les points de suspension verticaux).

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo