Si vous cherchez un moyen pratique et rétro de contrôler votre musique sur Mac, alors n’hésitez plus et téléchargez Widget Music, la réplique exacte du logiciel embarqué sur les ordinateurs Apple en 2005.

Si l’informatique des années 2000 vous manque, Internet a une bonne nouvelle pour vous. Un développeur indépendant vient de recréer le widget musical mythique de Mac OS X Tiger, le système d’exploitation Mac de 2005.

À l’époque, la recherche universelle venait de faire son entrée sur les Mac, l’interface du système ressemblait à ça, et iTunes était encore préinstallé sur tous les ordinateurs Apple. Et pour contrôler ses playlists Apple avait même créé, summum de l’innovation, un widget permettant de naviguer au sein de sa bibliothèque. C’est ce widget que le développeur indépendant Mario Guzman a décidé de recréer.

Uniquement dispo avec Apple Music

Le programme est compatible avec macOS Big Sur (la dernière version stable de macOS), mais ne fonctionne qu’avec Apple Music. Impossible de contrôler sa musique Spotify ou Deezer avec ce petit logiciel plein de nostalgie. Le programme écrit grâce au langage Swift est encore en bêta, mais fonctionne convenablement d’après nos premiers tests.

Comme son lointain prédécesseur, le widget intègre des contrôles de base pour la musique, est capable d’afficher le nom de l’artiste et du titre joué et de contrôler le volume. Rien de révolutionnaire mais l’essentiel est là, et l’expérience similaire à ce qui se faisait il y a plus de 15 ans maintenant. L’interface graphique a tout de même été retravaillée pour s’afficher correctement sur les écrans haute définition d’aujourd’hui.

Ironiquement, le logiciel n’est pas un widget à proprement parler et ne peut pas paraitre dans le panneau dédié de macOS. Music Widget de son petit nom est plutôt une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer sur votre bureau pour toujours avoir le contrôle de votre musique. Accessoirement, vous pouvez aussi utiliser les touches multimédias présent sur tous les claviers de Mac, mais où est le fun là-dedans ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit don au développeur par ici.

