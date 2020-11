La nouvelle version de macOS nommée Big Sur est disponible. Après l'avoir testée pendant de longues semaines, nous vous conseillons de ne pas passer à côté de ces quelques fonctionnalités qui devraient changer votre expérience sur un MacBook, Mac mini, Mac Pro ou iMac.

Le 12 novembre 2020, Apple a mis à disposition la dernière version de macOS, nommée Big Sur. Gratuite, comme d’habitude, elle apporte à l’interface des ordinateurs Apple un vent de fraîcheur bien mérité. Beaucoup d’éléments graphiques de l’interface ont changé, notamment du côté de la transparence des menus ou des icônes, amenant un nouveau design system très sobre et harmonieux. Vous ne perdrez pas vos habitudes, mais vous redécouvrirez à coup sûr votre ordinateur.

Au-delà de l’esthétique, plusieurs changements sont à noter du côté des fonctionnalités. Numerama a suivi l’évolution des bêtas de macOS Big Sur depuis l’été 2020, ce qui nous permet de vous dresser la liste des choses à ne pas manquer — même si vous n’avez pas encore un Mac équipé d’un processeur M1.

Pour télécharger macOS Big Sur, il vous suffit de vous rendre dans les Réglages de votre Mac et de cliquer sur Mises à jour logiciel. Vous pourrez choisir de maintenir automatiquement votre Mac à jour dans cette fenêtre.

Les réglages rapides

Bien souvent, copier un système d’exploitation mobile et tactile pour des usages bureautiques amène de très mauvaises idées. Heureusement, certains ajouts sont brillants : les réglages rapides entrent dans cette dernière catégorie. En haut à droite de l’écran, un petit bouton vous permet d’accéder sur macOS Big Sur à un menu à la iOS, affichant tous les réglages dont vous pourriez avoir besoin au quotidien. Ne pas déranger, AirDrop, Luminosité du clavier (puisque la touche physique disparaît sur les nouveaux MacBook), ou Moniteur sont autant d’options permettant de configurer facilement l’interface selon ses besoins. Certains menus, comme Moniteur, ouvrent même d’autres panneaux avec des options en plus (activer ou désactiver le mode sombre, par exemple).

Notifications et widgets

Si vous avez longtemps évolué sur Android, vous savez que les derniers ajouts d’Apple à iOS raffinent deux fonctions bien connues du système d’exploitation de Google : les notifications et les widgets. Sur macOS, Big Sur apporte également plusieurs améliorations dans leur présentation. On trouve notamment, enfin, des notifications dynamiques : elles se rangent par application et ne sont pas toutes alignées les unes à la suite des autres. Vous pouvez également faire des actions à partir de certaines notifications. On regrette en revanche pour l’instant que les widgets ne soient pas aussi nombreux et polyvalents que ceux d’iOS 14.

iMessages comme sur iOS

Il n’est pas nécessaire d’avoir un Mac avec un processeur M1 pour profiter de la synergie initiée par Apple entre macOS et iOS. De nombreuses applications natives sont exactement les mêmes sur un iPhone ou un Mac depuis plusieurs générations maintenant. En 2020, c’est l’une des applications au cœur du système qui a le droit à sa transformation en application universelle : Messages.

Pour le dire vite, il s’agit de la même application d’un côté ou de l’autre. Vous aurez donc de nouvelles fonctionnalités comme les réponses en fil à des messages (laissez votre souris appuyée quelques instants sur un message pour y répondre spécifiquement), les conversations de groupe où vous pouvez mentionner quelqu’un ou les favoris épinglés en haut de l’application. Pour épingler quelqu’un, faites un clic droit sur votre conversation et choisissez « Épingler ».

Les sons

Travailler dans des open space a mis le sound design des systèmes d’exploitation et des logiciels au second plan. La plupart du temps, les ordinateurs sont, bien heureusement, en mode muet. Mais vous auriez tort de passer à côté du sound design de macOS Big Sur. Du glisser-déposer à la capture d’écran, tout a changé en mieux. Et bien sûr vous retrouverez le son iconique des Mac à l’allumage.

De l’espace

C’est une erreur de croire qu’une bonne interface utilisateur remplit tout l’espace disponible. Vous découvrirez dans vos premiers instants avec macOS Big Sur qu’Apple a pris cette maxime à la lettre : tout le système est plus aéré, plus espacé. Bien entendu, il faut garder le bon équilibre entre la capacité à donner beaucoup d’informations et l’accessibilité d’une fonction. Si vous aviez l’impression que les précédentes versions de macOS étaient étriquées, Big Sur vous apaisera sans nul doute : aussi bien les menus déroulants que les menus sur la gauche des dossiers gagnent en clarté.

