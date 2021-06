Binance, la plus importante plateforme d'achat et d'échange de cryptomonnaies au monde, est sous le coup d'une interdiction partielle au Royaume-Uni, et ce n'est pas le seul pays où elle rencontre des problèmes.

Binance, partiellement interdite au Royaume-Uni ? La plateforme d’échange et de services dédiée aux cryptomonnaies connait une période déconcertante. D’un côté, Binance vient d’être déboutée par les régulateurs financiers anglais sur une certaine partie de son activité. De l’autre, la plateforme s’est lancée avec grand bruit dans le marché des NFT, qu’on disait pourtant en perte de vitesse depuis les ventes records de mars.

La plateforme, l’une des plus importantes dans le monde pour les cryptomonnaies et une institution pour les amateurs, ne devrait pas trop être touchée par la décision du Royaume-Uni. Mais les problèmes semblent s’accumuler : les États-Unis se sont penchés sur le cas de Binance il y a quelques semaines, et le Japon a accusé la plateforme d’agir sans l’aval des autorités financières. Que se passe-t-il avec Binance ?

Binance n’est pas n’importe quelle plateforme d’échange de cryptomonnaies : elle est considérée comme la plus importante en termes de volume dans le monde. L’annonce samedi 26 juin par la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité de régulation financière du Royaume-Uni, que Binance n’était « pas autorisée » à exercer une partie de ses activités dans le pays a eu une portée très importante dans le monde des cryptomonnaies.

L’interdiction porte en particulier sur Binance Market Limited, une branche du groupe, et ne porte pas sur l’achat de cryptomonnaies : la vente et l’échange de cryptomonnaies n’est pas régulé au Royaume-Uni. La décision de la FCA n’aura pas donc pas directement d’impact pour les acheteurs de la plateforme. Mais, concrètement, Binance a désormais interdiction de vendre des produits dérivés des cryptomonnaies, tels que « des options ou contrats à terme », qui sont des actifs régulés par la FCA.

« Nous sommes au courant que la FCA autorité de la régulation anglaise a rendu un avis à propose de Binance Market Limited (BML) », a commenté la plateforme sur Twitter peu de temps après l’annonce de l’autorité de la régulation anglaise. « Binance a acheté BML en mai 2020, et n’a pas encore lancé son offre au Royaume-Uni », note également l’entreprise. « La décision de la FCA n’a pas d’impact sur Binance et les services que nous proposons. Notre relation avec nos clients n’a pas changé. Nous sommes en contact avec les équipes de la FCA et nous prenons très au sérieux nos obligations. Binance se tient sans cesse au courant des nouveautés et des changements dans la loi ».

We are aware of recent reports about an FCA UK notice in relation to Binance Markets Limited (BML).

BML is a separate legal entity and does not offer any products or services via the https://t.co/QILSkzx7ac website. (1/4)

— Binance (@binance) June 27, 2021