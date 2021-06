En 2021, Amazon brade quelques produits Apple à l'occasion des Prime Days (21 et 22 juin). De quoi faire des économies réelles sur des produits de dernière génération.

Prime Days 2021 Pour bénéficier des réductions Prime Days 2021 d’Amazon, il faut un compte Amazon Premium (30 jours gratuits). Pour débusquer les fausses bonnes affaires, nous contrôlons les prix avec Keepa. En 2021, le compte Amazon Prime servira à regarder le football français. Mais depuis de nombreuses années, il permet d’accéder aux deux journées de promotions organisées par Amazon, nommées Prime Days. Même si ces journées ne sont pas des soldes officielles en France, on remarque tous les ans que le géant américain propose des offres parmi les meilleures de l’année, sur un large catalogue — plus de 30 000 références cette année. C’est particulièrement le cas dans la tech grand public et cette année, on trouve quelques bonnes offres dans l’univers Apple. À lire : À quoi sert un abonnement Amazon Prime en France ?

iPhone 12 mini : 639 € au lieu de 809 €

L’iPhone 12 mini est la preuve qu’un petit smartphone n’est pas forcément un smartphone au rabais. Par rapport à l’iPhone 12 classique, il ne perd qu’un peu de diagonale d’écran et de taille de batterie. Il gagne en revanche énormément en confort d’usage et de transport, tenant parfaitement dans les petites poches et les petites mains.

C’est, accessoirement, l’un des meilleurs photophones du moment, l’une des meilleures caméras mobiles du moment et un smartphone qui exécute iOS 14, système d’exploitation rapide, fiable et sécurisé. Il sera bien entendu compatible avec iOS 15 et supporte la 5G. Bref, un engin paré pour l’avenir, jamais vu à ce prix — le prix le plus bas constaté était de 649 €.

À lire : Quel iPhone choisir ?

Apple Watch Series 6 — 389 € au lieu de 429 €

Difficile de faire meilleure montre connectée que l’Apple Watch Series 6. Elle accompagnera aussi bien les personnes désireuses de suivre leurs performances au sport, celles qui ont besoin d’une motivation pour faire un peu d’exercice et même celles qui ont certains aspect de leur santé à surveiller (électrocardiogramme, taux d’oxygène dans le sang, suivi du sommeil, suivi des règles, etc.). Pensée pour fonctionner dans l’univers Apple, la Watch Series 6 est parfaite pour accompagner l’usage d’un iPhone.

Elle a déjà été repérée à 399 € : à 389 €, c’est quelques euros de gagnés pour s’acheter un bracelet en plus, par exemple.

Magic Keyboard — 69 € au lieu de 109 €

Le Magic Keyboard est le clavier Apple de référence. Il équipe les dernières générations de MacBook Pro et Air, mais accompagne depuis toujours les ordinateurs de bureau de la firme de Cupertino. Sa frappe n’est pas très bruyante et la course des touches n’est pas longue, mais il est très apprécié des personnes ayant beaucoup de texte à taper. Son seul défaut est souvent son prix, mais pour les Prime Days, on peut presque conseiller d’en acheter deux pour avoir du stock.

Le Magic Keyboard est vendu 69 €. C’est le prix le plus bas constaté par le passé, lors d’une précédente promotion.

Apple Pencil 2e Génération — 104 € au lieu de 135 €

Si vous avez un iPad Pro ou un iPad Air de dernière génération, vous avez un iPad compatible avec un stylet Pencil de deuxième génération. L’outil pour le dessin d’Apple permet également de prendre des notes manuscrites et de les transformer en notes tapées éditables ou de faire des retouches sur des photos et éditer des vidéos. Bref, c’est un outil polyvalent qui se recharge sur la tranche de votre tablette.

D’ordinaire vendu 135 €, il se négocie à 104 € pour les Prime Days — 10 € de moins qu’à la meilleure des promotions.

Amazon réduit également le prix des stylets de première génération à 74,99 €. Ils sont compatibles avec les iPad entrée de gamme.

Enfin, la pire souris de l’histoire de l’informatique coûte 64,90 € de trop, au lieu de 85 € de trop habituellement. Si vous avez beaucoup d’argent, toutes les acheter permettrait de créer une pénurie.

