[Le Deal du Jour] Le Mac Mini est l'ordinateur de bureau miniature d'Apple. Il est équipé de la puissante puce M1, ce qui lui apporte un boost de performance. Les prix de trois configurations chutent en ce moment : le modèle doté d'un SSD de 256 Go passe de 1 029 euros à 926 euros, celui avec un SSD de 512 Go est affiché à 1 133 euros au lieu de 1 259 euros, et celui avec un SSD de 1 To est disponible à 1 340 euros au lieu de 1 489 euros, le tout à la Fnac et chez Darty.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’arrivée, l’année dernière, de la puce Apple M1 a été une petite révolution du côté de la marque à la pomme. L’ajout de ce processeur a apporté un gain de puissance non négligeable aux MacBook Pro et Air. Et le tout petit ordinateur de bureau de la firme de Cupertino, le Mac Mini, n’y a pas échappé, ce qui lui a permis d’augmenter lui aussi ses performances.

Au lieu de 1 029 euros, le Mac Mini d’Apple (16 Go de RAM + SSD 256 Go) est désormais affiché à 926 euros à la Fnac et chez Darty. Le modèle avec 16 Go de RAM + SSD 512 Go passe quant à lui de 1 259 euros à 1 133 euros, et celui doté de 16 Go de RAM + SSD 1 To est en ce moment disponible à 1 340 euros au lieu de 1 489 euros. Notez par ailleurs que jusqu’à ce soir, 30 avril, vous pourrez bénéficier de 10 euros offerts tous les 100 euros d’achat sous forme de carte cadeau avec le code FNAC10 sur fnac.com, et de 30 euros offerts tous les 200 euros d’achat chez Darty avec le code DARTY30.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du Mac Mini M1 ?

Le Mac Mini est un petit ordinateur de bureau au format compact. Il a gardé les mêmes dimensions que le modèle précédent, à savoir un boîtier carré en aluminium recyclé de 19,7 cm de côté très exactement. Il sera donc nettement plus discret qu’une traditionnelle tour PC.

Mais là où le Mac Mini d’Apple fait peau neuve, c’est au niveau de ses entrailles : comme les MacBook Air et Pro récents, il intègre désormais la puissante puce Apple M1 (huit coeurs), qui lui accorde, selon Apple, des performances de traitement jusqu’à trois fois supérieures à la génération précédente, ainsi que des performances graphiques jusqu’à six fois plus élevées. Globalement, vos tâches s’exécuteront de manière bien plus fluide et rapide, quel que soit vos usages. Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur de bureau performant taillé pour la productivité, vous saurez où chercher. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette puce, n’hésitez pas à faire un tour sur notre test.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Sur les modèles présentés ci-dessus, le Mac Mini s’accompagne de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Ils disposent tous d’un stockage confortable, et tous assureront des temps de chargement considérablement réduits, et un lancement de votre machine plus rapide. Côté connectique, vous pourrez compter sur un port Ethernet, deux ports USB-C Thunderbolt, deux ports USB-A, un port HDMI 2.0 et une prise casque 3,5 mm. Enfin, le Mac Mini pourra prendre en charge jusqu’à deux écrans en simultané.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo