La Nintendo Switch a maintenant 4 ans, mais elle coûte toujours le même prix que depuis son lancement en mars 2017. Il faut dire que la console hybride est un véritable succès pour la firme de Kyoto, avec près de 70 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Si on ne peut alors pas compter sur le constructeur pour profiter d’une baisse de prix, c’est chez les différents revendeurs qu’il est possible de faire des économies.

Sur Cdiscount, la Nintendo Switch passe de 309 à 284 euros en utilisant le code promo 25EUROS. Elle est livrée avec le jeu Sports Party d’Ubisoft en version dématérialisée.

Pourquoi prendre la Nintendo Switch classique ?

La version Lite est moins chère pour découvrir les nombreuses licences mythiques de Nintendo, mais vous ne pourrez y jouer qu’en mode nomade. Avec la Switch classique, vous jouerez aussi sur votre téléviseur grâce à son dock, dans une définition poussée jusqu’en Full HD. De plus, vous profiterez également des manettes Joy-Con pour faire les jeux qui utilisent les fonctionnalités de vibrations HD et de détection de mouvements.

Que savoir de plus sur la Switch ?

La Nintendo Switch a eu droit à une petite mise à jour en 2019 pour apporter quelques améliorations par rapport au modèle d’origine. Tout d’abord, la puce Tegra X1 qui équipe la console hybride est désormais gravée en 16 nm pour réaliser d’importantes économies d’énergie. Sur le jeu Breath of The Wild par exemple, l’ancien modèle de 2017 tenait 3 heures, alors que vous pouvez désormais voyager sur les terres d’Hyrule pendant plus de 5 heures avec ce modèle de la Switch.

Ce n’est pas tout : la chauffe est mieux gérée afin de déclencher moins souvent les ventilateurs de la Switch et, de ce fait, la rendre plus silencieuse qu’auparavant. Ensuite, la version 2019 intègre également un nouvel écran. Il est plus lumineux que l’ancien (318 nits contre 291 nits) et surtout mieux calibré côté couleurs.

