Fin du suspens. Après avoir (mal) gardé le secret depuis 2019 l'Apple Airtag est enfin officiel. Les balises Bluetooth d'Apple couteront 29 $ pièce et seront disponibles dès le vendredi 23 avril.

Durant sa keynote de début d’année, Apple a enfin officialisé un produit attendu depuis de nombreux mois, les AirTag. Les balises Bluetooth que Apple prépare depuis au moins 2019 se sont enfin montrées.

Pensés pour vous aider à retrouver vos accessoires, les Airtag peuvent être accrochés à un trousseau de clés à un sac ou à un portefeuille. Une fois configurée, la balise s’intégrera au sein de l’app Localiser d’Apple pour vous aider à ne plus jamais perdre vos biens les plus précieux.

Le petit accessoire promet 1 an d’autonomie et la pile pourra être facilement changée une fois l’énergie épuisée. Il est aussi doté d’un haut-parleur pour vous aider à retrouver plus facilement vos accessoires et est certifié IP67, et ne craint donc pas l’eau.

Prix et disponibilité

Une fois l’AirTag configuré, les iPhone s’appuieront à la fois sur le Bluetooth, l’accéléromètre et la puce U1 présent dans les derniers mobile d’Apple pour retrouver vos accessoires. Même l’appareil photo sera mis à profit pour vous aider à retrouver votre balise. Et comme cette technologie est pensée pour « suivre vos accessoires et pas des personnes », la fonctionnalité anti-stalking est bien évidemment de la partie.

Un seul Airtag coûtera 29 $ tandis que le pack de 4 sera facturé 99 $. Les commandes ouvriront ce vendredi, mais les prix français n’ont pas encore été communiqués. En revanche, Apple s’est associé avec Hermès pour transformer avec classe votre Airtag en porte-clés.

