[Deal du jour] Comme les AirTags d’Apple, les balises de Samsung sont utiles pour retrouver vos objets sur lesquels elles sont placées. Un peu chères à leur tarif normal, elles deviennent plus intéressantes en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur les SmartTag 2 ?

Le Samsung Galaxy SmartTag 2 est normalement vendu 39,99 € l’unité. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 24,98 €.

C’est quoi, cette petite balise Bluetooth ?

Tout comme les AirTags, les Galaxy SmartTags possèdent un format compact et pratique, avec un avantage sur les balises d’Apple : leur forme de porte-clé. Vous pourrez donc les fixer facilement à un objet tel un trousseau de clés, sans avoir à acheter un étui supplémentaire. Niveau finitions, le SmartTag 2 est fabriqué avec des matériaux solides, et est certifié IP67 pour résister à la poussière et à une courte immersion dans l’eau.

Concrètement, cette balise Samsung Galaxy SmartTag 2 sert à retrouver les objets sur lequel elle est placée, via l’application SmartThings Find. Elle peut aussi retrouver le smartphone avec lequel elle est associée, grâce à un bouton sur sa tranche inférieure qui permet de faire sonner votre appareil. Malheureusement, le SmartTag 2 ne peut être localisé que par un smartphone ou une tablette Samsung. À l’instar d’Apple, l’écosystème de Samsung se ferme à beaucoup d’appareils non compatibles.

À ce prix, cette balise de Samsung est-elle une bonne affaire ?

Un peu chères à leur prix de base, les balises SmartTag sont une meilleure affaire en promotion. Leur utilisation est assez simple. Vous pouvez retrouver un Galaxy SmartTag 2 en passant par la connexion Bluetooth. La portée est alors de 120 mètres et l’application vous indique si vous vous rapprochez de la balise. Une fonction permet même de faire sonner le SmartTag 2 pour le retrouver plus facilement. Vous pouvez aussi passer par Galaxy Find Network, une fonction qui s’appuie sur un maillage d’appareils Samsung partout dans le monde. Lorsqu’un utilisateur se trouve proche de votre SmartTag, ce dernier envoie sa position à votre smartphone

Notez enfin qu’une pile bouton permet environ 500 jours d’autonomie.

