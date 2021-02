[Le Deal du Jour] L’Apple Watch Series 6 se place non seulement comme la meilleure montre connectée disponible pour les iPhone, mais elle profite également d’une remise qui fait passer son prix à 461 euros au lieu de 529 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone peuvent compter sur une nouvelle génération de montres connectées pour accompagner efficacement leur iPhone, la bien nommée Apple Watch Series 6. Plus puissante que ses aînées, avec sa puce S6 basée sur la puce A13 Bionic, la Series 6 est également plus riche en fonctionnalités, avec désormais un capteur de saturation d’oxygène. Surtout, pendant les soldes d’hiver, elle jouit également d’un prix réduit chez Amazon.

L’Apple Watch Series 6 est ainsi vendue 461,93 euros chez Amazon, contre 528,99 euros habituellement. Profitant de la livraison Prime, elle peut arriver chez vous en seulement 48 heures.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple Watch Series 6 ?

L’Apple Watch Series 6 reprend le design soigné de ses prédécesseures, et notamment de la Series 5 avec son écran plus grand et ses tranches plus fines. La dalle OLED offre une surface d’affichage de 759 mm, et bénéficie de la fonctionnalité Always-On Display qui laisse l’écran allumé en toute circonstance. Si de nombreux coloris sont disponibles, seuls les modèles « Vert de Chypre » et « Marine intense » avec un boîtier de 40 mm profitent de la promotion Amazon.

En son sein se glisse une puce Apple S6 qui assure une expérience utilisateur constamment fluide. De nombreux capteurs sont également de la partie afin de suivre sa santé et son activité physique en temps réel. On déniche notamment un capteur ECG pour le rythme cardiaque, ainsi qu’un capteur de taux d’oxygène dans le sang flambant neuf.

À qui est destinée l’Apple Watch Series 6 ?

Apple oblige, l’Apple Watch Series 6 ne fonctionne qu’avec un iPhone. Plus concrètement, cette montre connectée ne supporte que les appareils tournants sous iOS 14, soit de l’iPhone 6S jusqu’au récent 12 Pro Max.

Celles et ceux qui surveillent attentivement leur santé, mais qui ne possèdent pas d’iPhone seront heureux et heureuses d’apprendre que l’Apple Watch Series 6 est compatible avec WatchOS 7. Cette interface permet l’usage de la montre de manière indépendante, offrant ainsi le suivi d’activité lors de la danse, le suivi du sommeil et même des conseils pour bien se laver les mains.

