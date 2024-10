Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec le OnePlus 12R, la marque chinoise propose un smartphone milieu de gamme qui dispose d’une très bonne fiche technique. Son excellent écran, et ses bonnes performances s’accompagnent d’une promotion intéressante.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone OnePlus 12R ?

Le OnePlus 12R (16 + 256 Go) est normalement vendu 699 €. Il est en ce moment proposé sur le site officiel de la marque au prix de 499 €.

C’est quoi, ce smartphone de OnePlus ?

Le OnePlus 12R reprend le design de son grand frère haut de gamme, le modèle OnePlus 12. Moins premium que ce dernier, le smartphone est tout de même réussi, avec de bonnes finitions et un dos texturé qui procure une excellente préhension. Sa dalle de 6,78 pouces à la définition de 2 780 par 1 264 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz est de qualité. En dehors de la luminosité parfois un peu faible, la colorimétrie et le contraste sont bons, pour un écran suffisant pour regarder du contenu dans de bonnes conditions.

Il embarque une puce Snapdragon 8 Gen 2, parfaite pour lancer des applications ou jouer à des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Vous n’aurez aucun problème de ralentissements, à moins de le pousser dans ces derniers retranchements. La fluidité est au rendez-vous et le smartphone ne chauffe que très rarement. Son interface OxygenOS 14 offre une belle expérience utilisateur, avec de nombreuses options de personnalisation.

Le bloc photo du OnePlus 12R // Source : OnePlus

À ce prix, ce smartphone OnePlus est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour un smartphone performant qui n’a pas à rougir face à son grand frère. Niveau photo, le OnePlus 12R se compose de quatre capteurs performants. Les clichés sont nets et ne manquent pas de détails. Vous aurez peut-être plus de difficulté à faire de jolies photos en faible luminosité. Mais l’ensemble des clichés reste néanmoins parfaitement exploitable.

Enfin, sa batterie de 5 500 mAh permet un peu plus d’une journée d’utilisation, dans le cas d’un usage régulier. Il se recharge complètement en 30 minutes.

