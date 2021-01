Samsung organise une nouvelle conférence Galaxy Unpacked ce jeudi 14 janvier. La firme profitera de l'événement pour dévoiler sa gamme Galaxy S21.

En cette année pour le moment toujours privée des salons physiques, Samsung a décidé de dégainer encore plus vite. Ce jeudi 14 janvier, il prévoit une conférence Galaxy Unpacked, pendant laquelle il lèvera le voile sur sa nouvelle gamme de téléphones à la pointe. Les Galaxy S20 laisseront donc leur place aux Galaxy S21.

Comment suivre la conférence Samsung ?

Pour voir la présentation en direct, il sera nécessaire d’empiéter un peu sur son goûter : rendez-vous sur le site de la multinationale, à partir de 16h. On ne connaît pas la durée de l’événement.

Quand ? Le 14 janvier 2021 à 16h, heure française ;

Le 14 janvier 2021 à 16h, heure française ; Où ? Sur le site de Samsung ;

Sur le site de Samsung ; Quoi ? La conférence Samsung centrée sur la gamme de smartphones Galaxy S21.

On sait déjà tout des Galaxy S21

Hélas, comme souvent avec les produits Samsung très attendus, les fuites viennent gâcher toutes les surprises. Dans une série de tweets publiés le 13 janvier, Evan Blass, l’un des leakers les plus populaires et fiables, a tout dévoilé grâce à des captures d’écrans montrant les informations telles qu’elles seront diffusées sur le site officiel.

Comme en 2020, Samsung s’apprêterait à lever le voile sur trois smartphones : le Galaxy S21 (6,2 pouces), le Galaxy S21+ (6,7 pouces) et le Galaxy S21 Ultra (6,8 pouces). Ils seraient tous les trois équipés d’un écran Dynamic AMOLED rafraîchi en 120 Hz et percé en haut au centre pour faire de la place à la caméra selfie. Les deux modèles les plus accessibles arboreraient une dalle plate avec des bords arrondis.

Au niveau des coloris, on aurait le choix :

Galaxy S21 : blanc, gris, rose et violet ;

Galaxy S21+ : noir, argent et violet ;

Galaxy S21 Ultra : noir et argent.

À l’arrière, on découvre un module photo toujours aussi imposant, mais un peu mieux fondu sur la tranche en métal. L’équipement varierait en fonction du modèle :

Galaxy S21 et Galaxy S21+ : capteur ultra grand angle 12 mpx (f/2.2) + capteur grand angle 12 mpx (f/1.8) + téléobjectif de 64 mpx (f/2.0) ;

Galaxy S21 Ultra : capteur ultra grand angle 12 mpx (f/2.2) + capteur grand angle 108 mpx (f/1.8) + téléobjectif de 10 mpx (f/2.4) + téléobjectif de 10 mpx (f/4.9) + capteur ToF.

En termes de performance, le trio s’appuierait sur le processeur Exynos 2100 épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM. La capacité de la batterie pourrait grimper jusqu’à 5 000 mAh pour le Galaxy S21 Ultra. À noter que le plus haut de gamme des smartphones ajouterait la compatibilité avec le stylet S Pen à sa fiche technique. Cette fonctionnalité est normalement réservée aux Galaxy Note.

