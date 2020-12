Les Galaxy S21 Ultra pourront être utilisés avec un stylet. La gamme Note de 2021 devra donc proposer d'autres fonctionnalités si elle souhaite rester pertinente.

Le secret n’est pas le mieux gardé : la prochaine gamme de Galaxy S de Samsung, nommée visiblement S21, viendrait avec une compatibilité S-Pen, le stylet de Samsung. Cette gamme de smartphone qui doit être présentée en janvier 2021 a été repérée par Android Police sur une liste de la FCC (organe qui s’occupe des réglementations des télécoms aux États-Unis). Et la déclinaison Ultra du smartphone confirme ce que l’on pensait : il peut être utilisé avec un S-Pen. Le document précise les usages désormais bien connus de ce type d’objet (clic, survol, tracé…).

2021 : la fin du Note ?

En clair, le Galaxy S21 Ultra pourrait être le nouveau Galaxy Note. En 2020, on s’interrogeait déjà sur la pertinence de continuer la gamme Note quand la gamme S devenait si grande. Restait alors une fonctionnalité exclusive que les fans du produit apprécient toujours : le stylet. Si le Galaxy S21 Ultra reprend des mensurations comparables à celles du S20 Ultra, notamment un écran colossal de 6,9 pouces, alors on peinera en 2021 à trouver une argument pour le smartphone qui a inventé la catégorie au nom peu élégant de la « phablette ».

Quoi qu’il en soit, l’héritage du Galaxy Note restera pourtant dans les mémoires. C’est un smartphone qui, à l’époque du Galaxy S2, a montré que cette catégorie d’appareils était vouée à grandir — c’est un peu le premier Galaxy Note qui a ancré dans l’esprit des constructeurs et des consommateurs qu’ils n’avaient pas un téléphone dans les mains, mais bien plus un ordinateur de poche. D’où le grand écran, pour plus de confort à l’usage.

D’un autre côté, on pourra voir cette tendance à l’agrandissement des smartphones d’un œil critique : jusqu’à l’année 2020 où Apple (iPhone SE, 12 mini) et Google (Pixel 4a, Pixel 5), sont retournés à des modèles haut de gamme de taille raisonnable, la petitesse d’un smartphone est devenue synonyme d’appareil entrée de gamme. Alors qu’on peut tout à fait entendre qu’un client cherche un appareil petit, mais sans compromis technologique.

En clair, si Samsung poursuit la gamme Note, alors il faudra qu’elle vienne avec de nouveaux arguments.

