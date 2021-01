L'application mobile TousAntiCovid, dédiée au traçage des contacts, continue de recevoir de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, elle renseigne le nombre de personnes vaccinées chaque jour.

À défaut de jouer un rôle très actif dans la campagne vaccinale, l’application mobile TousAntiCovid servira au moins d’observatoire de l’évolution des personnes vaccinées. Depuis la mi-janvier, le logiciel intègre en effet un nouvel encart de suivi du nombre de personnes ayant reçu au moins une première injection. Une distinction au niveau national et au niveau régional est possible.

L’ajout de cet indicateur accentue un peu plus la transformation de TousAntiCovid en un hub d’informations sur l’épidémie de coronavirus et non pas juste une application de traçage des contacts.

Au départ, TousAntiCovid a été conçu avec l’idée de signaler aux personnes si elles sont des cas contacts d’une personne malade. L’approche retenue consiste à utiliser la liaison Bluetooth entre deux smartphones pour détecter les gens à proximité. Si deux personnes restent proches longtemps, les appareils échangent des identifiants codés qui serviront à s’avertir mutuellement si jamais une personne est testée positive au coronavirus — mais pour que ça marche bien, encore faut-il que l’application soit répandue.

Aujourd’hui, TousAntiCovid revendique plus de 12 millions d’enrôlements, mais cela ne dit en fait rien sur son utilisation réelle au quotidien. Ce haut score a bénéficié en partie du fait de l’évolution de l’application au-delà du contact tracing, qui désormais livre des actualités autour du covid-19, sert à générer des attestations de sortie et donne des chiffres sur l’état de la propagation de l’épidémie en France.

Indication aux niveaux national et régional

Le nouvel encart sur la vaccination, donc, montre le nombre cumulé de personnes ayant été vaccinées en France. Cette statistique est actualisée chaque jour, sur la base des éléments fournis par les agences régionales de santé, qui elles-mêmes récupèrent les remontées d’informations des établissements pour personnes âgées et des centres de vaccination.

En renseignant son code postal dans l’application, il est possible d’obtenir un indicateur plus fin de la situation vaccinale au niveau régional — pour l’Île-de-France par exemple, sur la base de données rentrées le 12 janvier 2021, on apprend qu’un peu plus de 40 000 personnes ont reçu une première injection. À l’échelle de tout le pays, ce nombre est de presque 190 000 individus.

Aujourd’hui, la campagne vaccinale française se trouve dans sa première étape, où la priorité est donnée aux personnes âgées résidant en maison de retraite, Ehpad ou unité de soin longue durée, ainsi qu’aux professionnels de santé, les pompiers et les aides à domicile ayant plus de 50 ans et / ou atteints de comorbidités, et qui peuvent se trouver aussi au contact de personnes vulnérables.

