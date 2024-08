Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Reconnue dans la sphère gaming, Samsung propose des écrans performants et fluides avec sa gamme Odyssey. Le G5 fait partie des moniteurs solides du milieu de gamme et tombe actuellement à un excellent prix.

C’est quoi, cette promotion sur ce Samsung Odyssey G5 ?

Habituellement vendu à un prix supérieur à 200 €, le moniteur Odyssey G50D de Samsung, d’une taille de 27 pouces, se trouve à 175 € avec le code LEVELUP7 sur Rakuten (vendeur Boulanger).

C’est quoi, ce moniteur Samsung pour le gaming ?

Le moniteur G5 signé Samsung est doté d’une dalle IPS (non incurvée) de 27 pouces, offrant une définition WQHD, soit 2 560 × 1 440 pixels. Cette résolution est supérieure à du Full HD (1920×1080) et permet d’afficher chaque image avec plus de détails — mais nécessite une configuration PC solide pour en profiter pleinement.

La qualité est très appréciable, surtout si vous jouez à des jeux triple A récents. La compatibilité DisplayHDR 400 permet d’apporter de très bons pics de luminosité jusqu’à 400 nits. Cependant, ces moniteurs ont la réputation de projeter des couleurs assez saturées dans leur configuration d’origine, mais un ajustement rapide des paramètres permet de corriger l’image. Malgré l’absence de dalle incurvé, le moniteur compense avec un panel de réglages sur l’inclinaison. Il peut même se mettre à la verticale au format 24/7.

Concernant la fluidité, le moniteur affiche une excellente fréquence de 180 Hz, de quoi s’aventurer dans des jeux un peu plus compétitifs qui demandent généralement plus de 100 images par seconde.

À ce prix, le G5 de Samsung est-il une bonne affaire ?

Si vous êtes à la recherche d’un écran de qualité pour vos sessions de gaming, sans pour autant dépenser une fortune, cet écran représente un excellent choix. Côté connectivité, il est équipé de 2 ports HDMI 2.0, 1 port DisplayPort 1.4 (à prioriser pour l’utiliser sur PC), et 1 port USB. Bien que l’Odyssey G5 n’intègre pas de haut-parleurs, il dispose d’une prise jack pour les casques audio.

