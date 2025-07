Lecture Zen Résumer l'article

Fini l’obscur code A11pl3Z utilisé pour désigner un nouvel objet interstellaire repéré dans le Système solaire. Ce « visiteur » venu des tréfonds du cosmos a reçu un nom officiel. Et, selon la NASA, il ne pose pas de risque à l’humanité.

On l’avait d’abord désigné avec un code provisoire, « A11pl3Z », que l’on aurait pu confondre avec un banal mot de passe. Mais ça, c’était avant. Désormais, le nouvel objet interstellaire récemment découvert dans le Système solaire a reçu un nom officiel, beaucoup plus simple à retenir, y compris pour le grand public. Il a été baptisé 3I/ATLAS.

De fait, 3I/ATLAS rejoint donc la (courte) liste des objets interstellaires qui ont été repérés par les astronomes. Avant lui, on avait détecté un premier objet, baptisé 1I/Oumuamua, suivi d’un autre deux ans plus tard, 2I/Borisov. D’autres de ces objets se trouvent certainement ailleurs dans le Système solaire, mais n’ont à ce stade pas été observés.

La raison pour laquelle ces corps célestes sont présentés comme des « visiteurs » interstellaires tient au fait que ces objets viennent du milieu interstellaire — en l’occurrence, ils proviennent d’au-delà du Système solaire. Ces corps peuvent être aussi bien des comètes (comme Borisov et 3I/ATLAS) ou des astéroïdes (Oumuamua).

Comme pour les autres éléments spatiaux, 3I/ATLAS n’a pas reçu ce nom par hasard : cela suit une nomenclature particulière propre aux comètes. Ici, le nom reprend le code « I/ », propre aux objets interstellaires, et ATLAS, en référence au relevé astronomique ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Et le chiffre désigne l’ordre de découverte.

Il existe des règles de nommage pour les étoiles, pour les exoplanètes et pour les astéroïdes.

Aucun risque pour la planète Terre

Selon la NASA, 3I/ATLAS vient de la direction pointant vers la constellation du Sagittaire et la comète interstellaire évolue à ce jour à 670 millions de km du Soleil. Au plus près, le « visiteur » se trouvera à environ 210 millions de km de notre étoile, à une distance plus petite que celle qui sépare Mars du Soleil. Ce sera vers le 30 octobre.

Les projections actuelles pour la suite indiquent que 3I/ATLAS ne constitue en aucun cas une menace pour la Terre. La distance minimale restera de 240 millions de km (soit 1,6 unité astronomique). Pour avoir un ordre d’idée, la distance Terre-Lune est de 384 000 km. Ces 240 millions de km représentent plus de 624 fois la distance Terre-Lune.

La trajectoire attendue de la comète. // Source : NASA/JPL-Caltech

Gare à la théorie des aliens

Pour celles et ceux qui ont en tête le roman de science-fiction Rendez-vous avec Rama d’Arthur C. Clarke, et qui pourraient fantasmer sur l’idée d’un corps céleste envoyé par une civilisation (ou habité par elle), la plus grande prudence est de mise : rien n’indique à ce stade que 3I/ATLAS est autre chose qu’un objet naturel de l’espace.

Cette précision peut sembler curieuse, mais il faut rappeler que Oumuamua avait été associé à des théories originales (dont une possible civilisation extraterrestre, y compris par un physicien reconnu). La question s’était aussi posée avec Borisov. Cette hypothèse alien, très minoritaire chez les experts, pourrait rejaillir à nouveau avec 3I/ATLAS.

Quoiqu’il en soit, cette comète interstellaire va faire l’objet d’un suivi de la part des astronomes du monde entier, afin d’en déterminer précisément la taille et les propriétés physiques. Il est prévu qu’elle soit visible jusqu’en septembre, puis de nouveau à partir de décembre, une fois qu’elle se sera assez éloignée du Soleil.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama