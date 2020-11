L'application mobile TousAntiCovid reçoit une mise à jour. Avec elle, il est possible de générer directement des attestations de sortie sous forme de code QR.

C’était une promesse de Cédric O, le secrétaire d’État en charge du numérique : l’application TousAntiCovid allait bénéficier d’une mise à jour d’ici quelque temps pour intégrer un outil pour générer directement des attestations de sortie, plutôt que de renvoyer les internautes sur une page externe hébergée par le ministère de l’Intérieur. C’est désormais chose faite.

Comment avoir une attestation avec TousAntiCovid

Depuis le 31 octobre, TousAntiCovid propose un outil permettant de générer un code QR dans l’application que les forces de l’ordre pourront scanner afin d’en contrôler le contenu. Le formulaire dans TousAntiCovid est strictement similaire à celui d’une attestation papier ou à télécharger en ligne : il faut renseigner son identité, son adresse, l’heure et la date de sortie et enfin le motif du déplacement.

Selon nos constatations, la mise à jour est d’ores et déjà disponible pour Android. Elle ne semble pas encore téléchargeable sur iOS. Cette mise à jour constitue un quatrième moyen pour la population de se déplacer pour l’un des motifs admis par les autorités, avec l’impression d’une attestation, sa recopie à la main sur papier libre ou bien l’utilisation d’un générateur disponible sur l’un des sites gouvernementaux.

Pour générer une attestation de sortie sur TousAntiCovid, vous devez lancer l’application puis descendre tout en bas jusqu’à la ligne « Attestation de déplacement ». Cliquez sur « Nouvelle attestation » et remplissez le formulaire. Assurez-vous que les informations inscrites sont exactes, notamment le motif de sortie. Validez en cochant « Je certifie ». Le code QR fera alors office d’attestation de sortie.

Vous pouvez générer d’ailleurs plusieurs attestations de sortie par avance, l’application les conservera toutes. Vous pouvez également les partager ou les supprimer, grâce à un menu déroulant. Il suffit alors de confirmer votre action ou bien de désigner le canal à travers lequel vous voulez envoyer votre code QR (sur WhatsApp, sur Twitter, par mail, etc.). L’intérêt de cette option n’est pas manifeste.

Une option qui renforce l’attractivité de TousAntiCovid

Point notable, l’application est capable de sauvegarder localement les informations que vous inscrivez dans le formulaire pour que vous n’ayez pas besoin de les retaper à un autre moment. Ce qui en fait un avantage par rapport au site web. L’application TousAntiCovid insiste sur le fait que ces données personnelles « sont exclusivement stockées dans votre téléphone », et utilisée pour générer le code QR de l’attestation.

Les informations inscrites peuvent être effacées à tout le moment, précise la notice d’utilisation.

De fait, l’ajout de cette fonctionnalité aura certainement une incidence positive sur l’usage de TousAntiCovid, puisque l’application ne se contente plus de vous informer si vous êtes cas contact, en détectant d’autres smartphones situés à moins d’un mètre et pendant 15 minutes. Elle devient aussi un hub d’informations sur l’épidémie de coronavirus en France, et un outil pratique pour générer des attestations de sortie.

De fait, cela pourrait donner une impression trompeuse du succès de TousAntiCovid. Si aujourd’hui l’application a été activée plus de 7 millions de fois en France, selon les chiffres du jour, on ne sait toujours pas à quel point son existence est utile dans la lutte contre le coronavirus. Un détail sur lequel le gouvernement ne s’attarde guère, se félicitant plutôt des bons chiffres constatés depuis la mi-octobre.

