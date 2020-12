Les AirPods Max sont désormais disponibles. Le premier casque audio haut de gamme d'Apple a-t-il convaincu la presse ?

« Le casque audio d’Apple s’appuie sur une qualité de fabrication et un son inouïs, mais on ne peut pas nier le fait qu’il soit cher », indique The Verge en préambule de son test des AirPods Max, publié le 16 décembre. Le média a attribué la note de 8,5 sur 10 au produit lancé la veille, au prix de 629 euros en France. On retrouve un avis sensiblement similaire dans les colonnes de PCMag (4/5), qui loue la qualité audio, la réduction de bruit active et le design malgré « un tarif un peu trop élevé ».

Le prix serait donc le principal défaut des AirPods Max qui, comme on pouvait s’y attendre avec Apple, proposent des performances plus que convaincantes sur les critères clés. « Le prix pique mais ce casque est excellent », abonde Cnet (8,9/10), qui met en avant une réduction de bruit légèrement meilleure que la référence du marché (le WH-1000XM4 de Sony). En résumé, les AirPods Max s’inscrivent dans un segment tourné vers le luxe.

Cher ou trop cher ?

En termes de design, les AirPods Max ne boxent pas dans la même catégorie que ses concurrents vendus moins chers. Une qualité qu’il doit à sa conception privilégiant le métal. En résulte un accessoire moins léger, ce qui ne veut pas dire moins confortable. « Ils ne sont pas lourds sur la tête, et la pression des oreillettes n’est pas trop puissante, malgré le fait qu’elles entourent toute l’oreille », indique PCMag. Cnet estime que les AirPods Max sont « étonnamment confortables » mais ne les conseillerait pas à quelqu’un qui aurait des problèmes de cou.

Si Apple a réussi le design des AirPods Max, il a en revanche raté celui de la pochette Smart Case fournie avec. « En mettant de côté toutes les moqueries sur la ressemblance avec un soutien-gorge ou à sac à main, il s’agit d’un échec sur tous les points et je ne sais pas ce qui est passé par la tête d’Apple », explique The Verge. Le journaliste ajoute : « Je ne me sentirais pas bien à l’idée de glisser ça dans un sac ; les oreillettes pourraient être griffées puisqu’elles sont trop exposées, et quelque chose pourrait percer l’arceau. » PCMag est plus mesuré, mais estime quand même que la Smart Case n’est pas très protectrice.

Et le son dans tout cela ? « Les AirPods Max sont impressionnants, comme un casque haut de gamme, avec des graves serrés, des médiums naturels, des aigus précis et une belle ampleur pour un casque fermé », argumente Cnet. Si PCMag souligne une « signature sonore équilibrée, riche et brillante », il affirme que les AirPods Max ne sont pas destinés aux puristes en raison de l’adaptation logicielle. Le casque analyse constamment le rendu pour l’ajuster au mieux en fonction du volume, de la manière dont il est porté ou encore du genre musical joué. On ne trouve pas d’égaliseur manuel.

Conquis par les AirPods Max, ces médias ne le recommandent pas nécessairement. Il faut être sûr de valoriser le design, la simplicité d’utilisation, la qualité de fabrication et les fonctionnalités exclusives à Apple pour accepter de dépenser les 629 euros réclamés. « Les AirPods Max feront sens pour certaines personnes qui trouveront immédiatement une raison de penser qu’ils valent leur prix », selon The Verge. En conclusion, les AirPods Max sont excellents, mais la concurrence à des prix moins élevée est déjà très performante.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo