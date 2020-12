Apple n'a pas fini de lancer des produits en cette fin d'année. Pour Noël, vous pourrez vous offrir son tout premier casque haut de gamme, lancé à... 629 euros.

Apple a une fin d’année 2020 très chargé. Depuis le mois de septembre, la multinationale a lancé toute une ribambelle de produits. Des montres, des téléphones, des PC équipés d’un processeur maison, des tablettes… Si vous n’avez pas d’idées pour Noël, Apple vous offre l’embarras du choix. Toujours pas convaincu ? La firme de Cupertino a annoncé, par surprise, les AirPods Max. Il s’agit d’un casque haut de gamme dont le tarif donne déjà le tournis : 629 euros en France.

Il ne sert à rien de comparer les AirPods Max avec les concurrents proposés par Bose et Sony, beaucoup moins chers. Avec son produit, Apple vise a priori un public audiophile prêt à mettre plusieurs centaines d’euros sur la table pour avoir une bonne qualité d’écoute. Sans tester les AirPods Max, on peut difficilement juger ce prix très élevé quand on le compare à ses rivaux naturels. Et il existe déjà des casques sans fil à réduction de bruit active très cher. On pense au MW65 de Master & Dynamic, facturé 499 euros.

Les AirPods Max sont… un casque

Bien évidemment, Apple vante la conception des AirPods Max, qu’il décrit définit comme « la magie des AirPods dans un superbe design circum-auriculaire ». Il est vrai que les AirPods Pro ont fait forte impression avec leur réduction de bruit active très performante dans un format menu. Avec la déclinaison Max, on devrait franchir un cap supplémentaire. Sont également promis : un son haute fidélité, l’Égalisation adaptative et un rendu audio spatial pour plus d’immersion.

Les designers ont travaillé le casque pour qu’il soit le plus confortable possible, avec une répartition idéale du poids. Le but est de réduire le sentiment de pression sur le crâne, une gêne qui peut apparaître lors de longues sessions. L’arceau, en acier inoxydable, est équipé de branches télescopiques réglables en hauteur. Il est recouvert d’un bandeau en tissu mesh respirable. Les coussinets, de leur côté, intègrent mousse à mémoire de forme.

À noter qu’Apple recycle la Digital Crown de l’Apple Watch sur ses AirPods Max. Elle propose plusieurs commandes :

Tourner pour régler le volume

Appuyer une fois pour lancer la lecture, mettre en pause ou répondre à un appel ;

Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant ;

Appuyer trois fois pour revenir en arrière ;

Appuyer de façon prolongée pour s’adresser à Siri.

On trouve également un bouton pour passer de la réduction active du bruit au mode Transparence. Il n’y a aucun bouton d’allumage : quand ils sont rangés dans leur Smart Case, les AirPods Max passent en mode basse consommation, sachant que l’autonomie grimpe à 20 heures.

Que font les AirPods Max ?

Apple voit donc les AirPods Max comme une version encore plus avancé de ses AirPods, quand bien même on passe d’un format écouteurs à casque. On retrouve bien évidemment l’écosystème qui facilite la configuration et l’utilisation (si on est déjà un utilisateur Apple). Lors de la première utilisation, il suffira de rapprocher les AirPods Max de son iPhone pour le configurer en quelques minutes.

À l’instar des AirPods Pro, les AirPods Max sont équipés de la réduction active du bruit, pour s’immerger encore plus dans ses playlists favorites (si possible lues via Apple Music). À l’opposé, il y a le mode Transparence, qui permet de garder un lien avec son environnement (à l’approche d’un passage piéton, par exemple).

À quoi ressemblent les AirPods Max ?

Lancement et prix des AirPods Max

Les AirPods Max sont attendus pour le 15 décembre, soit quelques jours avant Noël. Cinq coloris au programme : gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose. Ils sont livrés avec une pochette Smart Case et… un câble Lightning. On vous remet le prix : 629 euros.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo