Apple ferme provisoirement la quasi-totalité de ses boutiques en France. Trois magasins resteront ouverts, uniquement sur rendez-vous, pour des retraits de commande et du support informatique.

Confinement oblige, Apple se voit dans l’obligation de fermer provisoirement lui aussi la quasi-totalité de ses boutiques en France. C’est ce que montre la page web recensant tous les Apple Store hexagonaux : sur les vingt magasins, dix-sept sont temporairement fermés, jusqu’à la levée du confinement national, prévue pour le moment au 1er décembre 2020, soit dans environ un mois.

Pour les trois autres boutiques, l’accès des clients se fait uniquement sur rendez-vous. Sont concernés les Apple Store d’Opéra, des Quatre Temps et de Rosny 2 (à partir de 10h et jusqu’à 18h). Ces ouvertures concernent le retrait des commandes en ligne et l’assistance auprès du support. « Nous ne pouvons pas accueillir de clients sans rendez-vous en ce moment », prévient la société.

Pour toutes les autres emprises, la firme de Cupertino semble suggérer une ouverture partielle « pour le retrait des commandes en ligne en cours et pour l’assistance auprès de nos Genius sur rendez-vous pris avant le 29 octobre 2020 ». Concrètement, cela paraît indiquer que ces Apple Stores ne recevront plus personne dès traitement de toutes les commandes et des demandes de support avant le 29.

Cependant, la consultation des horaires de chaque boutique indique une fermeture complète depuis le 30 octobre et pour les jours suivants, contrairement aux trois autres, qui seront encore en activité la semaine prochaine.

Un confinement en plein lancement du nouvel iPhone 12

Dans tous les cas de figure, les gestes barrières demeurent obligatoires : les clients de la marque doivent se présenter masqués en permanence, et respecter les consignes de distanciation physique – tout comme les employés, d’ailleurs. Les boutiques ont par ailleurs une jauge maximale d’accueil de personnes, et des opérations de désinfection ont aussi lieu toute la journée pour nettoyer les surfaces.

Contrairement aux États-Unis, les boutiques françaises ne pratiquent pas de contrôle de la température au moyen d’un thermomètre sans contact, car les mesures effectuées ne sont pas considérées comme assez fiables pour tirer une quelconque conclusion (outre le fait qu’on peut être fiévreux pour une tout autre raison, ou avoir une réaction métabolique). En plus, cela poserait des difficultés légales.

Pour Apple France, la fermeture provisoire de ses boutiques tombe au pire moment, un peu avant les fêtes de fin d’année, mais aussi alors que ses nouveaux smartphones (iPhone 12), iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro) arrivent sur le marché depuis la fin octobre (sauf pour l’iPhone 12 Pro Max, qui n’arrivera que le 13 novembre). Idem pour le HomePod Mini, dont la sortie est annoncée en octobre.

