Apple a décidé de gonfler sa gamme d'enceintes connectées. Le HomePod mini vient rejoindre le HomePod, avec un prix plancher beaucoup plus doux.

Sur le marché des enceintes connectées, le HomePod d’Apple met tout le monde d’accord grâce à ses prouesses acoustiques. Mais elles ont un prix, qui dépasse aujourd’hui les 300 euros. Afin de concurrencer les solutions plus abordables conçus par Google et Amazon, la firme de Cupertino lance le HomePod mini — présenté lors du keynote centré sur les iPhone.

Comme le nom le suggère, le HomePod mini est une version miniaturisée de l’enceinte connectée d’Apple (8,43 centimètres de haut, contre 17 pour le grand). Sa taille réduite lui permettra de se fondre encore mieux dans un intérieur, sachant que la firme de Cupertino troque le design cylindrique pour une petite sphère recouverte d’un tissu. Sur le dessus, il y a toujours cette grande surface tactile animée par Siri pour les commandes.

Apple a désormais une gamme de HomePod

S’il ressemble un peu à son grand frère, le HomePod mini n’offrira pas les mêmes performances. Sa petite taille implique une réduction de l’équipement audio. Face aux sept tweeters, au boomer orienté vers le haut et aux six microphones du HomePod, le nouveau modèle doit se contenter de moins : un transducteur à large bande et deux radiateurs passifs. En prime, il troque la puce A8 pour la S5 — celle que l’on trouve dans l’Apple Watch SE — la smartwatch abordable.

Le HomePod mini offrira bien évidemment les mêmes fonctionnalités connectées grâce à l’intégration au sein de l’écosystème iOS (installation en quelques minutes, Apple Music, maison connectée, assistant vocal Siri, envoie d’un morceau depuis un iPhone simplement en l’approchant…). Le tout, avec un focus évident sur la sécurité, notamment grâce au chiffrement de toutes les communications.

Quand sort le HomePod mini ?

Le HomePod mini sera disponible à compter du 16 novembre au prix de 99 euros. Le HomePod mini sera proposé en noir et en blanc. Les précommandes ouvriront le 9 novembre.

