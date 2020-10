Apple a décidé de renouer avec les smartphones dotés d'un plus petit écran. Quelques mois après l'iPhone SE, la multinationale lance l'iPhone 12 mini.

Il n’y avait pas trois mais quatre iPhone présentés durant le keynote diffusé le 13 octobre. En plus des attendus iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, Apple va également lancer l’iPhone 12 mini — un suffixe jusqu’ici inédit dans la gamme de smartphones. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un iPhone 12 plus… petit.

L’iPhone 12 mini répond en réalité à un vrai besoin exprimé par certains utilisateurs. Vous avez peut-être déjà entendu un proche se plaindre de la taille toujours plus grande des smartphones. Avec ce modèle, Apple met de côté la course à la diagonale pour proposer un iPhone aux mensurations réduites. Ainsi, l’iPhone 12 mini est le plus petit iPhone depuis l’iPhone 5, malgré une taille d’écran très confortable (5,4 pouces). Il est plus petit que l’iPhone SE 2.

L’iPhone 12 mini n’est pas un iPhone SE 3

N’allez pas croire que l’iPhone 12 mini est le nouvel iPhone SE. Même s’il est plus petit que les autres dans la gamme, il dispose des mêmes arguments clefs : écran OLED Super Retina XDR, reconnaissance Face ID pour le déverrouillage, double capteur photo à l’arrière, compatibilité avec les réseaux 5G, recharge sans fil… L’iPhone 12 mini n’est rien d’autre qu’un iPhone 12 plus petit, et il pourrait être la grande star des mois à venir du côté d’Apple.

Côté design, il s’inscrit dans la tendance de ses grands frères, avec un look proche de la gamme 11 mais inspiré de l’iPad Pro (les tranches sont aplaties). À l’arrière, les capteurs grand angle et ultra grand angle prennent place dans un carré protubérant.

Bien sûr, l’iPhone 12 mini hérite lui-aussi de la nouvelle puce A14, garante de performances solides pendant de nombreuses années. Tout juste pourra-t-on émettre quelques doutes sur l’autonomie : qui dit format plus petit sous-entend batterie elle-aussi plus petite. C’est le seul point noir qui pourrait ternir les ambitions de l’iPhone 12 mini. Comme ses comparses, il profitera du retour de la technologie MagSafe — connecteur magnétique — pour s’appuyer sur la charge sans fil rapide (15W) et une gamme d’accessoires intéressants (porte-carte, coque…).

Quand sort l’iPhone 12 mini ?

L’iPhone 12 mini sera disponible un peu plus tard que l’iPhone 12 : rendez-vous le 13 novembre pour le lancement, sachant que les précommandes ouvriront une semaine auparavant. Le prix ? A partir de 809 euros. Cinq coloris au programme : noir, blanc, rouge, bleu et vert.

La grille tarifaire de l’iPhone 12 mini :

64 Go : 809 euros ;

128 Go : 859 euros ;

256 Go : 979 euros.

