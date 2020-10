Le remplaçant de l'iPhone 11 est désormais officiel. L'iPhone 12 gagne un écran OLED et la compatibilité avec la 5G.

Avec un petit mois de retard, Apple a fini par officialiser l’iPhone 12, successeur de l’iPhone 11 venant s’inscrire dans le milieu de gamme, durant un keynote diffusé le 13 octobre. Cette année, le modèle bénéficie d’une nouveauté de taille : l’intégration de la technologie OLED. Exit, donc, le Liquid Retina apparu sur l’iPhone XR.

L’idée derrière l’iPhone 12 est toujours de proposer un smartphone puissant, simplement dépourvu de quelques fonctionnalités exclusives à la catégorie Pro (LiDAR, troisième capteur pour la photo). L’objectif commercial est de rester sous la barre des 1 000 euros pour un public qui veut aller plus loin que l’iPhone SE au rapport qualité/prix imbattable.

Finis les écrans LCD

Esthétiquement, l’iPhone 12 rappelle l’iPad Pro, avec des tranches plates en aluminium. Il fait toujours confiance à un écran d’une diagonale de 6,1 pouces, basé sur la technologie Super Retina XDR, dans une coque plus petite (lire : moins de bords). Il se distingue de son prédécesseur par l’arrivée du OLED, qui promet des noirs vraiment noirs et de meilleurs contrastes. En revanche, il fait l’impasse sur le taux de rafraîchissement 120 Hz, qui est une key feature des smartphones lancés en 2020. Il se rattrape par le Ceramic Shield, une couche qui renforce l’écran et aidera l’iPhone à mieux résister aux chutes.

À l’arrière, Apple n’a pas triplé le nombre de capteurs pour la photo. Dès lors, l’iPhone 12 s’appuie toujours sur un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. L’iPhone 12 a une plus grande ouverture, ce qui lui permet d’être encore meilleur de nuit, aussi bien en photo qu’en vidéo. Les améliorations sont à aller chercher du côté du logiciel. À l’avant une caméra selfie prend place au milieu des dispositifs dédiés à Face ID.

Dans les entrailles de l’iPhone 12, on retrouve la puce A14 à 6 cœurs introduite sur l’iPad Air 4. Elle promet bien évidemment des performances à la hausse dans tous les domaines, sachant qu’elle prendra également place dans les déclinaisons Pro. Le GPU associé à ce processeur est aussi le plus puissant « dans un smartphone », affirme Apple. Le troisième larron côté puissance est un « Moteur Neural » dédié à l’apprentissage machine, équipé de 16 cœurs, qui permettent de gérer toutes les applications avancées d’iOS (photo, etc.).

L’iPhone 12 sera aussi compatible avec les réseaux 5G.

Pour la recharge, Apple a décidé de ressusciter MagSafe, connecteur magnétique que les utilisateurs d’anciens MacBook connaissent bien. Pour l’iPhone 12, cela permet une charge sans fil rapide (20W) et surtout, la construction d’un écosystème complet d’accessoires magnétiques.

Quand sort l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12 sera disponible le 23 octobre, à partir de 909 euros. Les précommandes ouvrent ce vendredi 16 octobre. Comme l’iPhone 11 avant lui, il sera disponible en plusieurs couleurs : noir, blanc, rouge, bleu et vert.

La grille tarifaire de l’iPhone 12 :

64 Go : 909 euros ;

128 Go : 959 euros ;

256 Go : 1 079 euros.

