Belkin a déjà annoncé ses premiers accessoires compatibles avec la technologie MagSafe, ressuscitée sur la gamme iPhone 12. Il y a une grande station de recharge et un support pour voiture.

Avec la gamme iPhone 12, Apple a décidé de ressusciter la technologie MagSafe, qui prenait la forme d’un connecteur magnétique sécurisé sur les anciens MacBook. Sur les smartphones, elle va permettre à la firme de Cupertino de lancer un chargeur sans fil très rapide (15W, contre 7,5W en Qi) et un catalogue d’accessoires aimantés. Bien évidemment, Apple a ouvert la porte aux autres fabricants pour qu’ils puissent eux aussi imaginer des produits compatibles MagSafe. C’est le cas de Belkin.

Dans un communiqué publié le 14 octobre, Belkin présente plusieurs accessoires optimisés pour les iPhone 12 et par ricochet, pour MagSafe. Il n’y a pas que des solutions pouvant servir à la recharge. Les accessoiristes peuvent effectivement tirer profit des capacités magnétiques du standard d’Apple pour proposer des objets pratiques. On pense par exemple au support pour la voiture.

Belkin lance une sorte de AirPower

Pendant longtemps, Apple a fait miroiter la sortie d’une station de recharge capable de remplir la batterie de trois appareils en même temps. La firme de Cupertino a fini par se rendre à l’évidence, en annulant le fameux AirPower. Grâce à MagSafe, on va peut-être pouvoir acquérir un ersatz de AirPower. C’est tout du moins la promesse du Boost Charge Pro MagSafe de Belkin. Pour 150 dollars (environ 130 euros), il propose de recharger l’iPhone 12 (15 W), une Apple Watch (5W) et des AirPods (5W) à un seul endroit. Dans sa description du produit, l’entreprise rappelle les bénéfices de MagSafe, qui associe plusieurs aimants autour des bobines à induction pour que l’iPhone soit toujours correctement aligné (ce qui permet une recharge plus efficace).

En parallèle, Belkin va proposer le Car Vent Mount Pro. Sous ce nom à rallonge se cache un support à fixer sur les aérations d’une voiture. Il permettra d’avoir son iPhone 12 à portée de regard en cas d’utilisation du GPS ou de doigts pour les fonctionnalités multimédias. « Le module magnétique puissant utilise MagSafe pour garder le smartphone en place, tout en offrant une vue pratique en modes portrait comme paysage », indique Belkin. En revanche, cet accessoire ne rechargera pas votre iPhone. Il s’appuie uniquement sur les propriétés magnétiques de MagSafe, à l’instar du porte-cartes officiel.

Ces deux produits conçus par une entreprise tierce prouvent que MagSafe dispose d’un vrai potentiel pratique. On peut imaginer plusieurs autres usages, comme un support pour vélo à fixer sur le guidon. Si on regarde à plus long terme, il n’est pas interdit de penser qu’Apple supprimera le port Lightning pour se concentrer uniquement sur MagSafe. L’éventail de possibilités est donc immense.

Crédit photo de la une : Belkin Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo