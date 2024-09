Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’avez plus envie de vous embarrasser avec des câbles, cette station de recharge Belkin est idéale pour recharger plusieurs appareils Apple à la fois, ainsi que tous les appareils compatibles Qi2. Elle est actuellement en promotion à moins de 100 €.

C’est quoi, cette promotion sur cette station de recharge ?

La station de recharge Belkin BoostCharge Pro est normalement vendue 139,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 99,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce chargeur 3-en-1 de Belkin ?

Cette station de recharge affiche des dimensions de 148 × 141 × 172 mm et un poids de moins de 816 g. Ce n’est pas l’accessoire de recharge le plus facile à caser dans votre intérieur, mais son design et ses matériaux chromés élégants permettent heureusement de passer plutôt inaperçu. Sa taille permet de recharger trois appareils simultanément via la recharge Magsafe et la norme Qi2, qui utilisent des aimants pour tenir l’appareil qu’ils rechargent.

La Station de Recharge 3-en-1 de Belkin // Source : Belkin

Sur le bras, le bloc circulaire est compatible avec tous les modèles d’iPhone, depuis l’iPhone 12 jusqu’au prochain iPhone 16, et offre une recharge sans fil rapide jusqu’à 15 W. À l’autre extrémité, le plus petit module magnétique permet de placer et de recharger une Apple Watch. Enfin, le pied de la station est légèrement en creux afin de recharger une paire d’écouteurs AirPods dans leur boîtier. Notez que vous pourrez y placer d’autres périphériques compatible Qi.

À ce prix, cette station de recharge Belkin est-elle une bonne affaire ?

Moins de 100 € pour une station de recharge 3-en-1 très pratique, c’est un excellent prix, surtout si vous possédez des appareils compatibles Qi2 et MagSafe. Les smartphones peuvent se recharger en mode portrait ou en mode paysage, une fonction utile si vous souhaitez regarder des vidéos pendant la recharge.

Notez que des témoins lumineux indiquent le niveau de charge. Si vous placez la station dans votre chambre, la lumière sera tamisée la nuit.

