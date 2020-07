Julien Cadot - 23 juillet 2020 Tech

En 2020, il y a fort à parier que les simulateurs de vols attireront de nouveaux adeptes avec la sortie du nouveau Flight Simulator. Généralement, quand on prend goût à ce type de jeux, on souhaite renforcer l'immersion par des accessoires « HOTAS ». Chance : pour les avions, le choix ne manque pas. Ce guide vous permettra de faire vos premiers pas dans cet univers, sans forcément payer trop cher.

Pourquoi nous faire confiance ? Nous avons testé et éprouvé tous les modèles cités dans ce guide sur de nombreuses générations de Flight Simulator et X-Plane, ou encore, sur Elite Dangerous. Notre longue expérience de la simulation est complétée par des discussions avec des pilotes et des formateurs.

La licence Flight Simulator de Microsoft a traditionnellement réussi à joindre deux idées assez éloignées : son utilisation par des professionnels et pilotes et un accès grand public. Des titres comme X-Plane 11 ou P3D n’ont, pour leur part, que travaillé la simu. La prochaine version du jeu, éblouissante dans ses premières vidéos de gameplay, n’échappera pas à cette règle — son intégration dans le Game Pass, forfait grand public pour accéder à un catalogue de jeux vidéo, en témoigne. On peut donc compter sur Flight Simulator 2020 pour offrir du plaisir aux amatrices et amateurs souhaitant s’envoler à la manette Xbox tout comme aux pilotes et formateurs qui retrouveront toute la subtilité et la complexité du pilotage des avions.

Pour ces derniers, et toute personne souhaitant se rapprocher de l’aspect simulation, une expérience totale passe par un investissement dans du matériel adéquat. En 2020, le format joystick, ou HOTAS pour « hands on throttle-and-stick », se retrouve dans de très nombreuses gammes, pour des budgets différents. Vous trouverez les meilleurs dans ce guide. Notez que les simulateurs de vol étant des outils pensés pour les professionnels, l’intercompatibilité des différentes marques et accessoires est souvent possible. N’hésitez pas à combiner les produits pour créer le système qui vous convient le mieux.

Vous avez des questions ? On a des réponses

Joystick HOTAS ou manette pour un simulateur de vol ?

Quand Flight Simulator sortira en août, de nombreux joueurs et joueuses découvriront peut-être pour la première fois un jeu de simulation spatiale. Car depuis Flight Simulator X, sorti en 2016, il fallait déjà a priori apprécier le genre pour se lancer dans des titres forts complexes comme X-Plane ou P3D. Et de nombreuses personnes n’auront donc pas tout l’attirail détaillé dans ce guide.

Ce n’est pas si grave. Un simulateur de vol peut être joué entièrement au clavier et à la souris, tout comme il peut être pris en main avec une manette de console traditionnelle. La réponse vaut aussi pour les jeux d’exploration ou de combat spatiaux. L’équipement pour profiter d’un de ces titres de manière réaliste apporte un confort de jeu et une recherche de sensation proches de ce que l’écran affiche. C’est particulièrement le cas pour les simulateurs de vol, où les accessoires reproduisent ce qui se passe vraiment dans un avion.

Vous pouvez donc commencer à la manette sans investir, pour voir si le style vous plaît.

Est-ce qu’il faut de la place pour installer un joystick ?

Ce serait mentir que de dire non. Une installation complète avec un volant sur manche, un palonnier, une manette des gaz et quelques accessoires prend beaucoup de place. Si vous avez un petit bureau, cela sacrifiera la place du clavier et de la souris. Vous pouvez considérer l’achat d’un stand pour installer tous vos objets.

Est-ce que l’on peut jouer sur un canapé ?

On aimerait avoir un simulateur de vol sur un immense écran de télé et tout l’attirail pour en profiter dans les meilleures conditions. Malheureusement, tous ces objets fonctionnent s’ils sont solidement fixés à une surface plane — il faut par exemple tirer assez fort sur le manche relié à un volant pour le faire bouger. Même chose pour les joysticks ou les manettes des gaz : ils ne seront pas confortables à utiliser sur vos genoux ou sur un canapé.

Si vous tenez absolument à jouer sur une télé, mieux vaut encore investir dans un stand déjà évoqué.

Comment calibrer un joystick ?

Nous utilisons des joystick sur Windows depuis plus de 15 ans et il est fort appréciable de voir que le système d’exploitation de Microsoft a énormément progressé depuis ces temps reculés. Tous les accessoires de ce guide ont été reconnus et installés immédiatement par Windows 10. La plupart d’entre eux ont eu des profils assignés automatiquement par les jeux que nous avons testés (l’alpha de Flight Simulator 2020, Elite Dangerous, X-Plane 11).

Si cela ne se passe pas comme vous le souhaitez, le mieux est d’installer le pilote complet disponible sur le site du constructeur. Ce petit logiciel présente toujours un processus de calibration, qui, grosso modo, fonctionne à chaque fois de la même manière : vous faites des mouvements très amples avec les accessoires pour que l’outil détecte les positions maximales et minimales. Ensuite, il s’occupera de trouver le centre qui est la position de repos où, théoriquement, votre avion ou votre vaisseau spatial ne doit pas bouger.

Les joysticks se revendent-ils d’occasion ?

Ce qui est chouette avec un marché de niche, c’est que les modèles évoluent peu. Pas question d’ajouter un gadget ici ou là pour revendre un exemplaire une année sur l’autre aux passionnés. Corollaire : les prix ne bougent pas beaucoup et si vous vous lassez, vous pourrez très probablement récupérer une bonne partie de la somme investie en revendant votre matériel d’occasion.

Est-ce que les écoles de pilotage utilisent ces accessoires ?

Les petites écoles privées se fournissent avec des accessoires grand public, qui figurent parfois dans ce guide. Cela permet de compléter les heures réelles par des heures en simulateur, pour les pilotes débutants.

Mais si l’on peut reproduire chez soi un cockpit assez complet en empilant les éléments, les simulateurs professionnels sont montés sur des vérins hydrauliques pour simuler l’intégralité des mouvements de l’appareil. À l’intérieur de ces grosses boîtes, tout le cockpit d’un modèle est reproduit. Nous avons eu la chance de tester l’un de ces engins chez Airbus à Toulouse, utilisé pour la formation des pilotes, et il faut reconnaître que les sensations sont hallucinantes.

Certaines entreprises proposent l’expérience au grand public : une recherche Google avec « simulateur de vol » et votre ville vous donnera quelques liens. À Lyon, I-Way s’est notamment fait connaître pour ses simulateurs complets d’avions de chasse.

