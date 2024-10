Lecture Zen Résumer l'article

L’armée américaine s’équipe en manette directement inspirée par celles produites par les géants des jeux vidéo. Ces accessoires permettent de piloter des véhicules blindés.

Les pros de Call of Duty ont finalement un avenir dans l’armée. Selon un article du magazine Wired publié début octobre, les forces armées américaines s’équipent de plus en plus en manettes de jeux vidéo pour leurs systèmes de reconnaissance ou de tir de missiles.

Baptisées « Freedom of movement control unit – FMCU », ces accessoires seraient conçus par une entreprise britannique nommée Ultra et spécialisée dans les « interfaces militaires homme — machine ». Ils ressemblent à n’importe quelle manette de console, avec deux joysticks, des boutons de chaque côté et sur les bords.

Des modèles de manettes développées pour l’armée. // Source : Ultra

La société n’a pas répondu aux requêtes des journalistes, mais les porte-paroles de l’armée ont confirmé que ces manettes sont utilisées dans plusieurs engins de défense.

Ainsi, les véhicules blindés M-SHORAD, spécialisés dans la défense anti-aérienne, et les camions RADBO, utilisés pour nettoyer les terrains minés, seraient déjà munis de ces contrôleurs. La manette serait d’abord utilisée pour diriger des systèmes laser, pour le ciblage de drone par exemple.

Les FMCU ont également été déployés pour guider les derniers véhicules autonomes anti-navire, nommés NMESIS. Concrètement, le pilote peut garer l’engin sur une plage et tirer avec contre les frégates au large.

Un véhicule NMSIS piloté par une manette. // Source : US Army

Des manettes utilisées par l’armée ukrainienne contre la Russie

« Pour les véhicules RADBO, les opérateurs sont généralement un public beaucoup plus jeune », déclare un porte-parole de l’Air Force à Wired. « Par conséquent, l’utilisation d’une manette de type PlayStation ou Xbox comme le FMCU semble être une transition naturelle pour la génération des joueurs » ajoute-t-il.

Les sociétés de jeux vidéo ayant investi des millions de dollars pour créer des manettes optimales et intuitives, les forces armées se sont naturellement tournées vers des produits déjà conçus pour être faciles à utiliser.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à s’être inspiré des gamers pour équiper leurs militaires : l’armée britannique a intégré des manettes dans son véhicule tout-terrain télécommandé Polaris MRZR, ainsi que l’armée israélienne pour son char de combat Carmel. Plus récemment les troupes ukrainiennes ont utilisé des manettes PlayStation et des Steam Decks pour guider des drones armés et des tourelles de mitrailleuses contre les forces russes.

