OnePlus veut faire disparaître la caméra à l’arrière des smartphones

Quelques jours avant le CES 2020, OnePlus dévoile un concept de smartphone qui se distingue par une caméra arrière capable de... disparaître.

OnePlus a trouvé son gimmick pour le prochain CES. Alors que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour masquer les capteurs situés à l’avant des smartphones, le constructeur chinois présente, le 3 janvier, un concept qui fait disparaître ceux situés à l’arrière. Dans les colonnes de Wired, on en apprend davantage sur la technologie qui se cache derrière cette astuce développée en collaboration avec McLaren.

Les ingénieurs de OnePlus utilisent un verre spécial qui peut devenir opaque ou transparent avec un courant électrique. Il est normalement utilisé dans le secteur automobile (McLaren en utilise pour le toit ouvrant de ses voitures de luxe) ou pour l’industrie de l’aviation — c’est ce qu’on retrouve sur les Dreamliner de Boeing. À l’usage, la teinte du verre change automatiquement quand on lance l’application caméra de manière à faire apparaître les capteurs.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait : you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

