OnePlus a levé le voile sur son OnePlus 7T Pro, un smartphone qui ressemble à s'y méprendre au OnePlus 7 Pro. À quelques infimes détails près.

OnePlus avait réuni la presse le jeudi 10 octobre pour un événement centré sur le lancement de sa série 7T. En plus du OnePlus 7T déjà connu, l’entreprise chinoise a dévoilé le OnePlus 7T Pro — un smartphone dont on doute grandement de l’intérêt en raison de sa fiche technique et de son design très proche du OnePlus 7 Pro lancé en mai dernier. Soit il y a 6 mois.

Même design misant sur un écran sans encoche ni trou, même dalle QHD+ (3120 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, même dispositif pour la photo (un triple capteur), même caméra pop-up pour les selfies… Et toujours pas de recharge sans fil (attendue sur le OnePlus 8). Ce qui change ? Un nouveau processeur, qui passe du Snapdragon 855 au 855+ (pas de nouvelle génération) et une batterie légèrement plus grosse (4 085 contre 4 000 mAh, pas de quoi voir une différence en pratique).

Le smartphone de trop pour OnePlus ?

Il y a donc un modèle en trop entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro, même si le Snapdragon 855+ pourrait déployer 15 % de puissance supplémentaire selon Qualcomm (ce qui ne se ressentira pas dans la majorité des usages, le 855 étant déjà surpuissant pour la plupart des applications mobiles, jeux vidéo compris). La vraie nouveauté est peut-être à aller chercher du côté de l’édition McLaren. Comme l’an dernier, OnePlus s’est associé au constructeur automobile, connu pour son palmarès en Formule 1, pour un modèle doté d’une finition fibre de carbone soulignée par des touches orangées. Il s’appuie par ailleurs sur 12 Go de RAM, contre 8 pour le OnePlus 7T Pro normal (mais pour des usages mobiles, cela n’a pas grand intérêt).

On fait le point sur les différences :

OnePlus 7T OnePlus 7T Pro One Plus 7 Pro Écran OLED 6,55″ (2400 x 1080) OLED 6,67″ (3120 x 1440) Processeur Snapdragon 855+ Snapdragon 855 RAM 8 Go 8 ou 12 Go 6, 8 ou 12 Go Appareil photo au dos Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx Batterie 3 800 mAh 4 085 mAh 4 000 mAh Prix 599 € 759 € 709 €

Au regard des ressemblances, les performances photographiques devraient être similaires et on se souvient que le OnePlus 7 Pro était décevant sur ce critère (malgré le passage au triple capteur). Comme sur le modèle précédent OnePlus livre encore un smartphone sans mise à jour photo et promet que ce sera mieux quand la mise à jour sortira.

Lire aussi : le test du OnePlus 7 Pro où il suffit de remplacer 2 caractéristiques pour avoir celui du OnePlus 7T Pro

Les ventes des OnePlus 7T et 7T Pro ouvriront le 17 octobre en France (à 11h). Il faudra patienter jusqu’au 5 novembre pour la version McLaren, vendue 859 euros.

Crédit photo de la une : OnePlus