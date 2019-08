Sortez les agendas : les prochains iPhone devraient être officialisés le 10 septembre.

10 septembre 2019 : voilà la possible date à laquelle Apple tiendra probablement son keynote de rentrée. Cette information a été dénichée par iHelp BR le 15 août 2019 après la mise à disposition de la dernière bêta d’iOS 13. Le site est tombé sur une image nommée ‘HoldForRelease’ (Préparez-vous à la sortie) qui révèle cette date.

iOS 12 utilise une image similaire à l’étape de configuration du téléphone. Elle affiche le 12 septembre 2018, jour de la révélation des iPhone XR, XS et XS Max. Le 10 septembre paraît donc plausible pour la conférence, d’autant que la date correspond aux habitudes de la firme de Cupertino (keynote organisé le deuxième mardi ou mercredi du mois de septembre).

Trois iPhone et un MacBook ?

Pour une fois, les rumeurs et fuites ont épargné la future gamme d’iPhone. À moins d’un mois de la conférence, nous ne savons pas grand-chose sur les évolutions prévues. En théorie, pour répondre au Pixel 4 de Google, Apple devrait miser sur les performances photographiques avec un triple capteur sur les remplaçants du duo XS/XS Max et un double capteur pour le futur XR (qui aurait droit à de nouvelles couleurs).

Il se murmure également qu’Apple pourrait appeler ses téléphones comme suit : iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Cette indiscrétion est signée CoinX, qui avait révélé l’iPhone XS avant l’heure l’année dernière. Si on imagine Apple utiliser le suffixe Pro pour ses téléphones les plus chers (comme c’est déjà le cas pour les iPad et les MacBook), le nom à rallonge ‘iPhone 11 Pro Max’ ne correspond pas du tout à la philosophie de la marque. Les appellations ‘iPhone’ et ‘iPhone Pro’ sont davantage à propos et permettraient d’en finir avec les suffixes qui ne veulent rien dire (XS, XR). .

“Pro” for iPhone ? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019

La multinationale pourrait également profiter de l’événement pour lever le voile sur un nouveau MacBook Pro. Il serait équipé d’un écran de 16 pouces et abandonnerait le clavier à technologie papillon.