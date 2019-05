Septembre est encore loin mais les premières indiscrétions commencent à tomber sur les futurs iPhone. L'occasion de lancer cette compilation qui sera mise à jour fréquemment.

À quoi ressemblera la gamme iPhone en 2019 ? À mesure que nous approcherons de la conférence de rentrée d’Apple, les langues se délieront. Après deux ans sur le design « iPhone X », la firme de Cupertino ne devrait pas bouleverser son produit phare en 2019, mais les changements pourraient être plus nombreux que l’an passé. On aurait toujours trois téléphones hérités du design de l’iPhone X : deux avec un écran OLED et un avec un écran LCD.

Dans une vidéo publiée le 22 mai 2019, la chaîne YouTube EverythingApplePro, en partenariat avec l’insider Max Weinbach, a livré quelques indiscrétions sur la gamme iPhone 11. Visiblement, Apple miserait sur l’amélioration des performances photographiques, l’idée étant de rattraper Google, dont les Pixel n’ont aucune concurrence aujourd’hui.

Cap sur la photo

Si, pendant le keynote de Apple, on entend la phrase « This is the best camera Apple has ever made », alors il ne faudra pas s’étonner. En 2019, les modèles les plus chers devraient passer de deux à trois capteurs à l’arrière, avec l’ajout d’un 12 mégapixels grand angle capable d’immortaliser à 120 degrés. Le flash serait lui aussi plus évolué, fort d’une puissance lumineuse accrue.

Ce changement hardware serait soutenu par toujours plus d’améliorations logicielles, notamment au niveau de la fonctionnalité Smart HDR. Traduction : les clichés devraient être plus beaux que jamais et enterrer ce que Google, Samsung et Huawei ont produit jusqu’à maintenant. En théorie, car en pratique, Google a mis la barre très haut… avec un seul capteur.

Changements de design

Coté design, on retrouverait le même schéma que cette année avec des diagonales de 5,8 pouces (OLED), 6,1 pouces (LCD) et 6,5 pouces (OLED). L’encoche serait toujours là et ne devrait pas être réduite. Une chose semble néanmoins actée : Face ID passerait à une nouvelle génération en se montrant capable d’authentifier le visage depuis plus d’angles qu’auparavant (le dernier iPad Pro est passé par là).

Les iPhone 11 seraient toujours en verre, mais le toucher pourrait être plus doux et agréable, avec un rendu esthétique plus mate (mais pas totalement mate). En outre, la bande en acier inoxydable liant les deux plaques de verre devrait être moins brillante sur la version gris sidéral. Au dos, les capteurs dédiés à la photo, disposés en triangle dans un carré, seraient moins épais.

Comme évoqué, le remplaçant du XR, le moins cher du trio, opterait pour une nouvelle palette de couleurs. Au menu : du vert et du violet à la place du bleu et du orange.

Dual Bluetooth ?

Apple lèvera le voile sur iOS 13 à l’occasion de sa conférence WWDC 2019 organisée au début du mois de juin. Cela n’empêche pas le blog Macotakara de partager, le 27 mai 2019, une rumeur selon laquelle l’iPhone pourrait être compatible avec la fonctionnalité Dual Bluetooth (qui existe déjà pour certains appareils Android). S’il est aujourd’hui possible d’appairer plusieurs casques ou écouteurs sans fil à son téléphone, on ne peut en utiliser qu’un seul à la fois. L’idée du Dual Bluetooth serait justement d’envoyer un flux audio à deux accessoires en même temps. Cela permettrait de partager un contenu avec un ami, chacun ayant sa propre paire de AirPods (ou autre).

Toujours sur le rendu audio, il se murmure qu’Apple améliorerait les hauts-parleurs des iPhone. Quand on sait ce que sont capables de produire l’iPad Pro et le HomePod, on peut faire confiance aux ingénieurs sur cette possible promesse.